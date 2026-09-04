OL : Auxerre vient jouer la Ligue des Champions

Oui oui oui mais bon on oublie assez vite les centres peu précis les tirs à 3m au-dessus de la barre les cafouillqges dans le dernier geste. Si LE ne l’avait pas mis dans son equipe type il y avait aussi des raisons. A Liverpool il va falloir délivrer des centres millimétrés pour les tetes de ses collègues sinon il va retourner cirer le banc.
Oh que si ! Je sais que Frank McCourt n'est pas le seul responsable de l'état catastrophique de l'OM. La DNCG est aussi responsable car elle n'est même pas intervenue ses dernières saisons pour les comptes de l'OM ou les dettes s'accumulées. La DNCG réclame encore 40 à 60 millions d'Euros pour que l'OM puisse revenir à un équilibre de ses comptes (pour le moment). A la fin de la saison... il y a de fortes probabilités que les dettes auront augmentées.
A yaya : Ce n'est pas un pronostic... mais une réalité et du bon sens. Il faudrait un miracle pour que l'OM puisse être Européen à la fin de la saison en dégraissant son effectif sans même recruter. Tu vois bien que c'est pratiquement Mission Impossible.
20 millions d'euros c'était trop peu, il faut le dire et Fofana a été vendu à sa juste valeur à 30 millions plus des bonus.
Et pourtant... l'OM a pu cumuler des dettes ses dernières saisons sans être inquiété par la DNCG. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
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|4
|2
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|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
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|2
|3
|2
|1
|0
|1
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|2
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|2
|1
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|1
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|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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