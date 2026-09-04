OL : Auxerre vient jouer la Ligue des Champions

Prochain adversaire de l’Olympique Lyonnais ce vendredi, l’AJ Auxerre arrive au Groupama Stadium avec des étoiles dans les yeux. Les hommes de Will Still se préparent à affronter une équipe de niveau Ligue des Champions.

Près d’une semaine plus tard, l’Olympique Lyonnais a encore du mal à digérer son échec en barrages de la Ligue des Champions. L’élimination contre Fenerbahçe va peser lourd dans la saison des Gones, que ce soit sur le plan sportif ou financier. L’équipe entraînée par Paulo Fonseca aura besoin de temps pour tourner la page, alors que ses adversaires la considèrent toujours comme l’un des gros morceaux de la Ligue 1 . La preuve avec les propos élogieux de Will Still en conférence de presse.

Avant le déplacement au Groupama Stadium ce vendredi, le coach de l’AJ Auxerre a décrit l’Olympique Lyonnais comme un adversaire suffisamment armé pour disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. « Comment on aborde ce match face à l'OL ? Comme une très grosse équipe qui est d’un niveau Ligue des Champions, a répondu l’ancien coach du Stade de Reims. Je pense qu'ils l'ont prouvé sur le match de la semaine dernière. C'est une très bonne équipe, c'est toujours un déplacement intéressant à Lyon. »

« Mais ce sera à nous d'être le plus efficace, le plus solide et le plus pragmatique possible. Pour d’une part, essayer de les mettre en difficulté. Et pour d'autre part, ne pas se mettre en difficulté sur des moments de match. Il y a une identité de jeu très claire et je pense que et je pense que le coach avait déjà fait de très belles choses à Lille quand il y était, et il a continué sur cet élan à Lyon. J'apprécie vraiment son identité et son sens du jeu. Donc ce sera bien », a annoncé Will Still, sous pression en tant qu’entraîneur de l’actuelle lanterne rouge.