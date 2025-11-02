ICONSPORT_275956_0023

TFC-HAC : Donnum s’explique sur les accusation de racisme

TFC02 nov. , 22:20
parGuillaume Conte
0
Dans une fin de match tendue, il n’a plus été question de football dans les derniers instants du match entre Toulouse et Le Havre.
Après une altercation, Aron Donnum a fait un geste qui a créé la polémique. Pour Didier Digard, cela ne fait aucun doute, le fait que le Norvégien ait laissé entendre que Simon Ebonog avait une odeur nauséabonde est clairement raciste. Le joueur de Toulouse s’en est défendu, affirmant qu’il faisait ça régulièrement quand ça chauffait trop avec un adversaire, et qu’il avait déjà vu ça plusieurs fois sur les terrains de football, sans que la couleur de peau n’entre en ligne de compte. 
« C'est très fou de dire ça. Je pense qu'ils veulent venir me voir et se battre. La première chose que je sens, c'est sa respiration. Je fais comme ça parce que ça sent mauvais. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j'ai fait ça et je suis parti. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai déjà fait avant. Mes partenaires l'ont déjà fait aussi. Ce n'est rien de... Pour moi, c'est fou. Juste fou. Je suis très, très triste. Très, très, très triste. C'est très inconfortable d'avoir à s'expliquer là-dessus, je ne sais pas quoi dire, je me sens triste. C'est fou pour quelqu'un de dire ça », a estimé dans les colonnes de L'Equipe le joueur norvégien, qui se défend de ces accusations prononcées par Didier Digard, l’entraineur du Havre. 
0
