Toulouse enrage contre Digard et ses accusations de racisme

Ligue 102 nov. , 21:40
parGuillaume Conte
Le Toulouse FC a très rapidement réagi aux accusations de l'entraineur havrais Didier Digard, qui était fou de rage à la fin de la rencontre. 
Dans un match important pour le maintien en Ligue 1, Toulouse et Le Havre n’ont pas pu se départager avec un score nul et vierge de 0-0. Mais c’est une action qui s’est déroulée en toute fin de rencontre qui a mis le feu aux poudres selon Didier Digard. Après une petite altercation sur le terrain, Aaron Donnum, joueur norvégien du TFC, s’est chauffé avec le Franco-Camerounais du Havre Simon Ebonog. Et au moment où les deux joueurs sont séparés, celui de Toulouse a fait un geste d’un revers de la main, comme si son adversaire sentait mauvais. 
L’arbitre du match ne l’a clairement pas vu, mais Didier Digard a bondi sur le corps arbitral. « J’ai pris un carton jaune, ça montre le problème de la société en France. Là, ça touche à l'être humain, ce n’est pas le sport. Le sport, c’est pour l’intégration, tous ensemble, tous égaux. L’arbitre était à un centimètre, je veux bien croire qu’il ne l'a pas vu. Mais c'est très, très grave. Je ne vais pas me positionner, parce que je ne peux pas interpréter à la place de quelqu’un ce qu'il pense. Mais au minium, c’est une insulte à mon joueur. De là où certains gens viennent, on sait très bien ce que ça veut dire », a souligné l’entraineur du Havre, qui dit ne pas vouloir se positionner, mais laisse clairement entendre qu’il s’agit d’un geste raciste. 
Des propos qui ont immédiatement fait réagir le TFC, dans un communiqué musclé. « Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question. Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à l’intégrité du joueur et à l’image de notre club. Le Club se réserve le droit d’engager toute action nécessaire pour défendre son joueur et la réalité des événements », a fait savoir le TFC, pour qui Didier Digard est allé trop loin dans ses accusations. 
