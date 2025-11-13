ICONSPORT_276715_0005
Liam Rosenior

West Ham regarder Strasbourg jouer et s'affole

RCSA13 nov. , 22:30
parQuentin Mallet
0
Le très bon début de saison du RC Strasbourg vaut à Liam Rosenior et ses joueurs les éloges d'une ancienne gloire de West Ham, laquelle conseille aux Hammers de se pencher sur le marché strasbourgeois.
Le RC Strasbourg fait désormais partie de ces clubs de Ligue 1 qu'on peut aisément mettre dans la même case que tous les concurrents aux places européennes. Après s'être qualifié pour la Conference League en fin de saison dernière, Liam Rosenior a bénéficié d'un mercato impressionnant réalisé par sa direction et peut désormais viser encore plus haut.
Strasbourg

Strasbourg

Ligue 1 #4
V
V
D
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs12
V
Victoire7
M
Match nul1
D
Défaite4
Buts Marqués24
Buts Encaissés16

Matchs Récents

Tout afficher
09 novembre 2025 à 17:15
Ligue 1
StrasbourgStrasbourg
2
0
Match terminé
LOSC LilleLOSC Lille
06 novembre 2025 à 21:00
Europa Conference League
HäckenHäcken
1
2
Match terminé
StrasbourgStrasbourg

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Panichelli
9.

J. Panichelli

ARGARG Âge 23 Attaquant
Matchs12
Buts9
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Esseh Emegha
10.

E. Esseh Emegha

NEDNED Âge 22 Attaquant
Matchs5
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Après 12 journées de championnat, le RCSA est seul 4e du classement avec 22 points, soit 5 de moins que le leader parisien et 3 de l'OM et Lens, lesquels complètent le podium. Avec 7 points sur 9 en C4, la formation alsacienne est dans le haut du panier et voit déjà les portes de la phase à élimination directe s'ouvrir. Autant de facteurs qui ont donné envie à Don Hutchinson, ancien joueur de West Ham, de regarder les matchs de Strasbourg. Ce dernier conseille même aux Hammers de se pencher sur le marché français pour renforcer leur équipe.

Strasbourg doit servir d'exemple à West Ham

« Un ami à moi, Leroy Rosenoir, dont le fils est entraîneur à Strasbourg, m'a dit que le nombre de jeunes Français qui réussissent très bien en Ligue 1 est incroyable. Il a ajouté qu'il y a tellement de bons jeunes joueurs qu'il faudrait recruter, car ce sont d'excellents athlètes et de potentiels grands joueurs. Habib Diarra a rejoint Sunderland alors qu'il était capitaine de Strasbourg. Je pense donc que West Ham pourrait s'intéresser à ce marché. La plupart des défenseurs de Premier League feraient sans doute mieux que Kilman et Todibo, mais il est difficile de recruter en janvier. Un recrutement à l'étranger pourrait s'avérer bien plus avantageux pour West Ham », a déclaré Hutchinson, visiblement très intrigué par le niveau de jeu proposé par le Strasbourg de Liam Rosenior cette saison.

Lire aussi

Strasbourg: Pierre Ménès allume L'EquipeStrasbourg: Pierre Ménès allume L'Equipe
Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusationDes imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

ICONSPORT_277063_0358
Equipe de France

France-Ukraine : Didier Deschamps félicite deux joueurs

Odobert
PSG

PSG : Ce Titi qui veut faire pleurer Paris en C1

France
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi
23:30
France-Ukraine : Didier Deschamps félicite deux joueurs
23:00
PSG : Ce Titi qui veut faire pleurer Paris en C1
22:44
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
22:42
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de jeudi
22:39
CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !
22:16
CdM 2026 : Cristiano Ronaldo pète un plomb, le Portugal coule en Irlande
22:00
DNCG : Gérard Lopez et Bordeaux connaissent la date

Derniers commentaires

Les supporters de Newcastle prévenus, Marseille c'est chaud

Faut pas exagérer, tous les quartiers de Marseille ne sont pas mal famés. Mais la Canebiere c'est clair que c'est pas les Champs Élysées.... En même temps mieux vaut prévenir que guérir car a une heure avancée de la nuit les loup garous sont de sorties dans certains quartiers de Marseille

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Mbappe a été top dans l'après matchs sur TF1, franchement il a été très bon avec les mots justes sur lui même, l'équipe de France et l'hommage au 13 novembre. C'est rare de voir ce niveau de communication d'un joueur. Il a été aussi bon pendant qu'après le match !

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

"un Turc que personne connais" Si toi tu ne le connais pas c'est une chose, mais croire et dire que personne ne le connait... Ouf Ça me rappelle Sergio33 quand il disait : "Fabrizio Romano ? Mdr Bla... bla... bla... ^^" Ou encore (toujours signé Sergio) concernat des infos du Financial Times : "Encore des infos bidons"... Ton commentaire est de la même trempe.

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Si nous avons Alvarez j' aurais une larme pour Ramos

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

En France nous avons un gros réservoir de talent, et nous avons beaucoup de blessure, quand dembelé et doué vont revenir on aura encore plus de talent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading