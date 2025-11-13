West Ham regarder Strasbourg jouer et s'affole

Le très bon début de saison du RC Strasbourg vaut à Liam Rosenior et ses joueurs les éloges d'une ancienne gloire de West Ham, laquelle conseille aux Hammers de se pencher sur le marché strasbourgeois.

Le RC Strasbourg fait désormais partie de ces clubs de Ligue 1 qu'on peut aisément mettre dans la même case que tous les concurrents aux places européennes. Après s'être qualifié pour la Conference League en fin de saison dernière, Liam Rosenior a bénéficié d'un mercato impressionnant réalisé par sa direction et peut désormais viser encore plus haut.

Strasbourg Ligue 1 # 4 V V D V D Ligue 1 Matchs 12 V Victoire 7 M Match nul 1 D Défaite 4 Buts Marqués 24 Buts Encaissés 16 Matchs Récents Tout afficher 09 novembre 2025 à 17:15 Ligue 1 Strasbourg 2 — 0 Match terminé LOSC Lille 06 novembre 2025 à 21:00 Europa Conference League Häcken 1 — 2 Match terminé Strasbourg Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . J. Panichelli ARG • Âge 23 • Attaquant Matchs 12 Buts 9 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . E. Esseh Emegha NED • Âge 22 • Attaquant Matchs 5 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Après 12 journées de championnat, le RCSA est seul 4e du classement avec 22 points, soit 5 de moins que le leader parisien et 3 de l'OM et Lens, lesquels complètent le podium. Avec 7 points sur 9 en C4, la formation alsacienne est dans le haut du panier et voit déjà les portes de la phase à élimination directe s'ouvrir. Autant de facteurs qui ont donné envie à Don Hutchinson, ancien joueur de West Ham, de regarder les matchs de Strasbourg. Ce dernier conseille même aux Hammers de se pencher sur le marché français pour renforcer leur équipe.

Strasbourg doit servir d'exemple à West Ham

« Un ami à moi, Leroy Rosenoir, dont le fils est entraîneur à Strasbourg, m'a dit que le nombre de jeunes Français qui réussissent très bien en Ligue 1 est incroyable. Il a ajouté qu'il y a tellement de bons jeunes joueurs qu'il faudrait recruter, car ce sont d'excellents athlètes et de potentiels grands joueurs. Habib Diarra a rejoint Sunderland alors qu'il était capitaine de Strasbourg. Je pense donc que West Ham pourrait s'intéresser à ce marché. La plupart des défenseurs de Premier League feraient sans doute mieux que Kilman et Todibo, mais il est difficile de recruter en janvier. Un recrutement à l'étranger pourrait s'avérer bien plus avantageux pour West Ham », a déclaré Hutchinson, visiblement très intrigué par le niveau de jeu proposé par le Strasbourg de Liam Rosenior cette saison.