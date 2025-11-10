Strasbourg: Pierre Ménès allume L'Equipe

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a pris le meilleur sur le LOSC. Joachin Panichelli sera néanmoins resté muet.

L'Equipe. De quoi agacer Pierre Ménès. Le RC Strasbourg réalise une très belle saison et l'a prouvé contre le LOSC ce dimanche. Les hommes de Liam Rosenior ont mis les ingrédients qu'il fallait pour faire tomber des Dogues sans grande imagination. Emanuel Emegha aura été l'homme de la rencontre côté alsacien, avec un doublé des plus importants. L'attaquant néerlandais était associé à Joachin Panichelli, meilleur buteur du championnat avec déjà 9 buts au compteur. Mais face à Lille, l'Argentin aura connu une après-midi difficile. Il a d'ailleurs hérité de la note de 4 dans. De quoi agacer Pierre Ménès.

Panichelli, problème de notation ?

Quelques instants après le succès strasbourgeois contre le LOSC, le consultant a en effet pesté contre la note donnée par le média français au natif de Córdoba. Via X, Pierre Ménès a notamment posté : « Les incompétents de L’Equipe qui mettent 4 à Panichelli. Ho ben bien sûr il n’a pas marqué donc il a été nul. Mais le pressing les duels gagnés les ballons conservés . Le foot c’est décidément pas pour tout le monde… ».

J. Panichelli Argentine • Âge 23 • Attaquant Europa Conference League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 12 Buts 9 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Une sortie qui a le mérite d'être claire, Pierre Ménès n'étant pas un fan des statistiques dans le football, qui peuvent trop biaiser selon lui le véritable rendu d'un joueur lors d'un match. Toujours est-il que Joachin Panichelli n'aura pas réalisé son meilleur match sous le maillot de Strasbourg. Qu'à cela ne tienne, il découvrira dans les prochaines heures la joie d'une sélection avec l'Argentine. Les champions du monde auront une rencontre amicale à disputer le 14 novembre face à l'Angola. Sans doute l'occasion pour Panichelli de s'exprimer. A noter que l'attaquant alsacien n'est pas le seul joueur de son club à avoir été convoqué avec l'Albiceleste puisque c'est aussi le cas de Valentin Barco.