Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation

RCSA07 nov. , 19:30
parEric Bethsy
Vainqueur sur le terrain du BK Häcken (1-2) jeudi en Ligue Europa Conférence, Strasbourg n’a pas impressionné ses adversaires. Le capitaine de l’équipe suédoise Simon Gustafson a identifié des Strasbourgeois loin du niveau attendu.
En tant qu’équipe du haut de tableau en Ligue 1, Strasbourg ne joue pas dans la même cour que certains adversaires en Ligue Europa Conférence. Jeudi soir par exemple, les hommes de Liam Rosenior se sont logiquement imposés sur le terrain du BK Häcken, l’actuel 10e du championnat suédois. L’écart de niveau entre les deux formations était donc évident pour Amor Layouni.
« Strasbourg a de bons joueurs, a reconnu l’ailier du BK Häcken. Ils sont rapides balle au pied, avec de bonnes frappes. On voit la différence avec les équipes qu’on affronte en championnat. » Sauf que le Racing n’a pas donné la même impression à tous les joueurs suédois. De son côté, Simon Gustafson n’a pas été bluffé. Au contraire, le milieu de terrain s’est étonné de la faiblesse de certains Strasbourgeois. « La différence entre nos deux équipes ? Je ne sais pas si c’était si flagrant, a comparé le capitaine du BK Häcken en zone mixte. J’ai trouvé le match équilibré. »

Des joueurs médiocres à Strasbourg

« Il est clair qu’ils ont de bons joueurs individuellement mais certains sont également assez médiocres, a-t-il lâché. Je ne pense tout simplement pas que Strasbourg ait été si bon. Je ne veux pas dire qu’ils sont mauvais… Mais certains n’étaient pas assez bons pour jouer à ce niveau. Je suis fatigué des défenseurs centraux qui se contentent de passer le ballon au latéral à chaque fois et qui pensent qu’ils sont bons. C’est la grande leçon à retenir ici. » Simon Gustafson n’a pas donné de noms. Mais les défenseurs centraux Ismaël Doukouré et Andrew Omobamidele peuvent se sentir visés.

Europa Conference League

06 novembre 2025 à 21:00
Häcken
Dembe61'
1
2
Match terminé
Strasbourg
Enciso21'Godo60'
