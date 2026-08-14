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Viré par La Chaine L’Equipe, il signe chez Ligue 1+

TV14 août , 9:00
parGuillaume Conte
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Consultant historique de la Chaine L'Equipe depuis 12 ans, Johan Micoud n'a pas été conservé. Il rebondit toutefois très rapidement avec un poste de commentateurs sur les gros matchs de Ligue 1+.
Le mercato concerne aussi le poste de télévision dans le football. Surtout que la mode est aux économies à tous les niveaux. La Chaîne L’Equipe a décidé de revoir sa grille et de réduire grandement le nombre de ses consultants. Même ceux emblématiques de la chaine ont pris la porte, et c’est le cas de Johan Micoud. L’ancien meneur de jeu des Girondins et du Werder Brême a été remercié après de 12 années de service, où il était apprécié pour son franc-parler, même si son côté râleur insatisfait avait aussi le don de faire réagir.
L’ancien international français va passer des plateaux TV à la cabine de commentateurs puisque L’Equipe révèle qu’il va arriver à Ligue 1+ pour la reprise du championnat. Ce sera la deuxième recrue vedette de la chaine de la LFP après Clément Grenier, qui a lui quitté Canal+ pour rejoindre la chaine qui diffusera toute la Ligue 1 cette saison.
Concernant Johan Micoud, il sera aux commentaires pour deux affiches par week-end, ce qui montre une très belle exposition pour l’ancien milieu de terrain. L’affiche du samedi à 17h15, récupérée de BeIN Sports, sera avec lui au micro, et il sera également sollicité régulièrement sur la rencontre du dimanche à 17h15.
Le premier match commenté par Johan Micoud sera Strasbourg-Lens, le samedi 29 août, à l’occasion de la deuxième journée de championnat de France. Ce sera donc un retour aux commentaires de match pour le joueur formé à l’AS Cannes, qui avait connu cela lors de son passage chez Amazon Prime Video il y a quelques années.

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125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

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Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

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Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

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Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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