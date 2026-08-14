Viré par La Chaine L’Equipe, il signe chez Ligue 1+

Consultant historique de la Chaine L'Equipe depuis 12 ans, Johan Micoud n'a pas été conservé. Il rebondit toutefois très rapidement avec un poste de commentateurs sur les gros matchs de Ligue 1+.

Le mercato concerne aussi le poste de télévision dans le football. Surtout que la mode est aux économies à tous les niveaux. La Chaîne L’Equipe a décidé de revoir sa grille et de réduire grandement le nombre de ses consultants. Même ceux emblématiques de la chaine ont pris la porte, et c’est le cas de Johan Micoud. L’ancien meneur de jeu des Girondins et du Werder Brême a été remercié après de 12 années de service, où il était apprécié pour son franc-parler, même si son côté râleur insatisfait avait aussi le don de faire réagir.

L’ancien international français va passer des plateaux TV à la cabine de commentateurs puisque L’Equipe révèle qu’il va arriver à Ligue 1+ pour la reprise du championnat. Ce sera la deuxième recrue vedette de la chaine de la LFP après Clément Grenier, qui a lui quitté Canal+ pour rejoindre la chaine qui diffusera toute la Ligue 1 cette saison.

Concernant Johan Micoud, il sera aux commentaires pour deux affiches par week-end, ce qui montre une très belle exposition pour l’ancien milieu de terrain. L’affiche du samedi à 17h15, récupérée de BeIN Sports, sera avec lui au micro, et il sera également sollicité régulièrement sur la rencontre du dimanche à 17h15.

Le premier match commenté par Johan Micoud sera Strasbourg-Lens, le samedi 29 août, à l’occasion de la deuxième journée de championnat de France. Ce sera donc un retour aux commentaires de match pour le joueur formé à l’AS Cannes, qui avait connu cela lors de son passage chez Amazon Prime Video il y a quelques années.