OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

OM14 août , 10:00
parGuillaume Conte
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L'OM attend encore un ou deux départs importants pour passer à l'action, mais prépare déjà son futur recrutement du côté de la Bundesliga.
Toujours restreint dans ses investissements, l’OM commence tout de même à s’activer pour préparer ses futures recrues. Le feu vert n’a pas été donné par la DNCG ou par la direction du club provençal, mais les discussions ont débuté pour se placer sur certaines pistes. Les offres se font uniquement oralement pour le moment, ce qui risque de ne pas convaincre beaucoup de clubs. Mais Grégory Lorenzi s’active pour se placer sur plusieurs dossiers, afin de passer à l’action dans la petite fenêtre de tir qui lui sera réservée.

Le Borussia veut 7 ME pour vendre Scally

Ainsi, l’OM étudie plusieurs profils pour le poste de latéral droit. Et notamment Joe Scally, qui évolue au Borussia Mönchengladbach. A 23 ans, l’Américain est à l’écoute des offres cet été selon Sky Sports, et c’est également le cas de son club. L’OM est entré en contact avec les différentes parties concernées, et avance doucement. Le média allemand précise que le Borussia envisage de récupérer 7 millions d’euros pour ce joueur apparu deux fois cet été pendant la Coupe du monde, à l’occasion des matchs des USA contre la Turquie et l’Australie.
Un joueur encore jeune, confirmé par son expérience en Bundesliga et en Coupe du monde, et qui ne croule pas sous les offres malgré quelques touches en Premier League du côté de Fulham et de Bournemouth, le profil a tapé dans l’oeil de Grégory Lorenzi. Joe Scally reste disponible pour un transfert, mais l’OM va certainement devoir réaliser encore une belle vente pour avoir le feu vert afin de recruter.
Et dans ces considérations, les échecs pour vendre Pierre-Emile Hojbjerg et Nayed Aguerd ont fait très mal au plan de l’OM, qui était de pouvoir recruter à partir du lundi 17 août pour se donner deux semaines afin de renforcer l’équipe de Bruno Genesio.

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Derniers commentaires

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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