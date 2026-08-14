TV : OM - Atlético : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son dernier match amical, l'Olympique de Marseille s'offre une affiche de gala. Les Marseillais vont défier l'Atlético Madrid qui termine également sa préparation.

Quelle heure pour OM - Atlético ?

ce vendredi à 17h30. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de s'asseoir en tribune, le match sera diffusé en direct à la télévision. Comme face à Bilbao (3-1) dimanche dernier, les hommes de Bruno Genesio devraient évoluer dans un Vélodrome bien garni. Le public de l'OM répondra forcément présent pour cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de s'asseoir en tribune, le match sera diffusé en direct à la télévision.

Sur quelle chaîne suivre OM - Atlético ?

Les fans de l'OM, de l'Atlético Madrid ou simples amateurs de football auront accès à cette affiche via Ligue 1+. Rappelons que la chaîne de la Ligue de Football Professionnel, recalée par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, avait obtenu les droits TV des matchs amicaux du club phocéen. Encore une belle audience en perspective pour le seul diffuseur du championnat français.

Les compos probables d'OM - Atlético

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l'entraîneur de l'OM Bruno Genesio devrait aligner ce qui ressemble à sa meilleure équipe du moment, avec les joueurs actuellement à sa disposition. Le groupe pourrait bouger dans les jours à venir. Mais en attendant, on pourrait retrouver des partants annoncés comme Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Harit et Angel Gomes dans le onze.

La compo probable de l'OM : De Lange - Weah, Balerdi, Cornelius, Emerson - Hojbjerg, Timber - Harit, Angel Gomes, Paixão - Gouiri.

En face, Diego Simeone reste confronté aux retours tardifs de certains internationaux comme l'attaquant argentin Julian Alvarez, en plein bras de fer pour rejoindre le FC Barcelone. L'ancien joueur de Manchester City n'est pas convoqué pour le match à Marseille, tandis que l'autre avant-centre Alexander Sorloth est blessé. L'ailier Ademola Lookman pourrait donc évoluer en pointe.

La compo probable de l'Atlético : Oblak - Dominguez, Le Normand, Hancko, Martinez - Martin, Koke, Hjulmand, Vargas - Mendoza, Lookman.