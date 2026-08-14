L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

OL14 août , 10:30
parGuillaume Conte
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L'OL rêve de sang neuf au milieu de terrain, et courtise clairement Cristian Casseres. Mais il va devenir urgent de trouver un point de chute à Tanner Tessmann pour faire de la place.
Comme prévu, le mercato de l’OL est mis sur pause pendant les matchs préliminaires de Ligue des Champions. Paulo Fonseca a beau réclamer régulièrement des recrues, l’entraineur portugais va devoir faire avec l’effectif actuel et même le latéral suisse qui devait être prêté par le Milan AC, Zachary Athekhame, n’a toujours pas signé et ne sera pas disponible pour les deux matchs face au Fenerbahçe.
Il y a toutefois un double mouvement qui est très attendu par les supporters, qui espèrent le voir se réaliser dans les derniers jours du mercato. En effet, Tanner Tessmann n’a pas convaincu la saison dernière avec l’OL, et son passage en défense centrale lors du match aller contre Prague a mis en lumière ses difficultés à rendre service à ce poste, et sa lourdeur difficilement compatible avec le jeu que Paulo Fonseca veut mettre en place.

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L’idée de l’OL est de le remplacer par Cristian Casseres, le joueur du TFC disponible pour 10 ME et qui n’a pas encore eu d’offres. Le Vénézuélien est partant pour rejoindre Lyon, mais pour cela, il faut que le club rhodanien se sépare de son Américain.
Sondage OL
Pour les suiveurs de l’OL, il ne fait aucun doute que ce double transfert doit avoir lieu pour renforcer l’équipe. Foot01 a ainsi effectué un sondage comprenant 1600 réponses, et une écrasante majorité (87 %) réclame de voir Cristian Casseres prendre la place de Tanner Tessmann cet été au milieu de terrain. Pour le moment, ce voeu risque de rester pieux, l’Américain n’ayant tout simplement pas la moindre touche pour un départ de Lyon cet été.
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Derniers commentaires

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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