L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

L'OL rêve de sang neuf au milieu de terrain, et courtise clairement Cristian Casseres. Mais il va devenir urgent de trouver un point de chute à Tanner Tessmann pour faire de la place.

Comme prévu, le mercato de l’OL est mis sur pause pendant les matchs préliminaires de Ligue des Champions. Paulo Fonseca a beau réclamer régulièrement des recrues, l’entraineur portugais va devoir faire avec l’effectif actuel et même le latéral suisse qui devait être prêté par le Milan AC, Zachary Athekhame, n’a toujours pas signé et ne sera pas disponible pour les deux matchs face au Fenerbahçe.

Il y a toutefois un double mouvement qui est très attendu par les supporters, qui espèrent le voir se réaliser dans les derniers jours du mercato. En effet, Tanner Tessmann n’a pas convaincu la saison dernière avec l’OL, et son passage en défense centrale lors du match aller contre Prague a mis en lumière ses difficultés à rendre service à ce poste, et sa lourdeur difficilement compatible avec le jeu que Paulo Fonseca veut mettre en place.

L’idée de l’OL est de le remplacer par Cristian Casseres, le joueur du TFC disponible pour 10 ME et qui n’a pas encore eu d’offres. Le Vénézuélien est partant pour rejoindre Lyon, mais pour cela, il faut que le club rhodanien se sépare de son Américain.

Pour les suiveurs de l’OL, il ne fait aucun doute que ce double transfert doit avoir lieu pour renforcer l’équipe. Foot01 a ainsi effectué un sondage comprenant 1600 réponses, et une écrasante majorité (87 %) réclame de voir Cristian Casseres prendre la place de Tanner Tessmann cet été au milieu de terrain. Pour le moment, ce voeu risque de rester pieux, l’Américain n’ayant tout simplement pas la moindre touche pour un départ de Lyon cet été.