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Ilgiz Tantashev

EdF : Une vérité dérangeante éclate sur l'arbitre de France-Paraguay

Mondial 202606 juil. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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lgiz Tantashev est passé totalement à côté de son match entre la France et le Paraguay. L’arbitre est désormais sous le feu des critiques, notamment de la part d’anciens collègues.
L’équipe de France a de quoi être en colère après un arbitrage plus que discutable face au Paraguay. Heureusement, les Bleus ont tout de même réussi à faire la différence pour s’imposer face à une sélection sud-américaine qui n’était pas venue pour faire du jeu. La formation de Didier Deschamps souhaite désormais se projeter sur son match face au Maroc et ne plus regarder en arrière. Mais Ilgiz Tantashev continue de faire l’objet de nombreuses critiques. Saïd Ennjimi, de son côté, ne peut pas accepter les décisions de l’arbitre ouzbek, même s’il ne souhaite pas trop l’accabler.

Un arbitre malhonnête ou perdu ? 

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, l’ancien arbitre français a notamment déclaré à propos de Tantashev : « Heureusement, il n’y a pas eu de conséquence majeure, soit aucun blessé, ni de renversement du score en faveur des Paraguayens. Mais on peut penser que M. Tantashev a très peu de chances de réapparaître, non seulement lors de cette Coupe du monde, mais aussi lors d’une autre grande compétition internationale.
Il doit être au fond du trou et se demander, en revoyant le match, comment il a pu laisser faire à ce point. Dès le début, j’ai perçu dans son attitude et son regard qu’il était tétanisé et perdu. Il s’est juste fait manger. »

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La FIFA ne compte pour le moment pas sanctionner l’arbitre, même s’il ne devrait pas être retenu pour la suite de la Coupe du monde. L’arbitrage n’a sans doute pas fini de faire parler d’ici la fin de la compétition. On espère en tout cas un match bien plus maîtrisé entre la France et le Maroc, afin de favoriser le spectacle et le jeu.
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