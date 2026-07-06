ICONSPORT_369678_0107

France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français

Mondial 202606 juil. , 21:30
parJérôme Capton
12
Ajouter comme source préférée sur Google
Le match France-Paraguay est terminé depuis plus de 48 heures, mais la température n'est pas retombée sur les réseaux sociaux. Pour preuve, deux journalistes français très connus se sont clashés de manière plus virulente.
Habitué des déclarations cash, Grégory Schneider, journaliste de Libération, a réagi au scénario du match France-Paraguay. Et comme souvent, notre confrère a pris le contrepied de l'avis général. « Envie de hurler quand j'entend toutes les crasses que l'on sort sur les Paraguayens. Plus personne n'a compris que ce jeu était mondialisé, en fait. Si ça dégoûte les gens, qu'ils retournent à la Ligue des Nations, là on ne se salit pas les mains, hein. Rien à battre, des sept (!) Real-Barça de l'année. On m'a élevé au foot comme ça - avec du coeur, au bout du bout. Donne leur Mbappé et Dembélé, ils jouent autrement, hein. Le gardien n'a pas été payé depuis huit mois, putain », a lancé Grégory Schneider, qui se doutait bien que parmi ses 33.500 followers cela allait réagir.

Le ton monte vite à cause du Paraguay

Et c'est Patrick Chêne, qui pendant plusieurs décennies a été la voix du sport et surtout du Tour de France, sur France Télévisions, qui a lancé les hostilités en répondant au journaliste de Libération : « Gregory je sais que tu aimes le buzz, mais là il va falloir atterrir ». Visiblement énervé, Grégory Schneider a répondu sans détour, avant de retirer son message, mais dans le même temps Patrick Chêne avait déjà riposté : « Je persiste et je signe. Ta défense des Paraguyens me semble maladroite (tutoiement confraternel). Tu peux mettre en avant toutes les circonstances sociales atténuantes, mais l'attitude de Galarza ou Caceres est inadmissible sur un terrain de foot. Point. »
Pas de quoi calmer celui qui œuvre parfois dans L'Equipe du soir : « Dites le moi en privé, alors. Moi, je sens quelque chose entre le mépris de classe et la xénophobie - et ça se passe sous mon nez, car j'y suis, moi. Encore heureux que j'en parle, hein. Par ailleurs, ça reste du foot - d'avant peut-être, dévoyé si vous voulez, mais du foot ». Pour Patrick Chêne, son confrère de Libération a clairement perdu les pédales : « On connaissait le "tu critiques Mélenchon, tu es fasciste". On décline avec "tu critiques le jeu brutal et les tricheries de l’équipe du Paraguay, tu es démago". Sourions. »
Articles Recommandés
ICONSPORT_369450_0031
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale

ICONSPORT_369766_0449
Mondial 2026

L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts

ICONSPORT_364239_0097
Liga

Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir

ICONSPORT_272971_0225
OL

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

Fil Info

06 juil. , 23:03
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale
06 juil. , 23:02
L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts
06 juil. , 23:00
Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir
06 juil. , 22:36
L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report
06 juil. , 22:18
Nuno Mendes blessé, la tuile pour le Portugal
06 juil. , 22:12
Toulouse boucle une vente énorme à 32 ME
06 juil. , 21:53
L’OL demande à la LFP de reporter sa première journée
06 juil. , 21:00
PSG : Luis Enrique veut un latéral gauche de Ligue 1
06 juil. , 20:30
« Je viens pour marquer plein de buts »: Greenwood est déjà à Rome

Derniers commentaires

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

On va pas commencer a reporter des matchs a la première journée. La différence avec le PSG c'est que le PSG jouait pour les quarts et demi finale de LDC, la c'est juste pour un match de barrage

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

Avec Laburne... c'est pas étonnant. Il n'aime que les enveloppes.

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

Quelle reponse de merde…

France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français

Avoir le QI d'une huître avariée, oblige à suinter la haine, enveloppée d'incompétence, d'où, le fait de travailler de temps en temps à l'Equipe, qui lui permet de connecter son neurone.

France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français

Cette stratégie ca marche puisque l Italie la fait en 2006 pour contrarié la France qui était supérieur, y a des arbitre se laisse influencer et d autre non

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading