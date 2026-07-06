France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français

On va pas commencer a reporter des matchs a la première journée. La différence avec le PSG c'est que le PSG jouait pour les quarts et demi finale de LDC, la c'est juste pour un match de barrage
Avec Laburne... c'est pas étonnant. Il n'aime que les enveloppes.
Quelle reponse de merde…
Avoir le QI d'une huître avariée, oblige à suinter la haine, enveloppée d'incompétence, d'où, le fait de travailler de temps en temps à l'Equipe, qui lui permet de connecter son neurone.
Cette stratégie ca marche puisque l Italie la fait en 2006 pour contrarié la France qui était supérieur, y a des arbitre se laisse influencer et d autre non
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Envie de hurler quand j'entend toutes les crasses que l'on sort sur les Paraguayens. Plus personne n'a compris que ce jeu était mondialisé, en fait. Si ça dégoûte les gens, qu'ils retournent à la Ligue des Nations, là on ne se salit pas les mains, hein. #FRAPAR #PARFRA