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Strasbourg et Chelsea, manif commune contre BlueCo à Londres

RCSA21 mars , 11:00
parClaude Dautel
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Les supporters de Strasbourg et Chelsea ont décidé d'organiser une manifestation commune à Londres afin de contester la gestion de BlueCo.
Conscients d'être dans le même bateau, les plus grosses associations de supporters de Strasbourg et de Chelsea ont finalisé les détails d'une manifestation conjointe du côté de Stamford Bridge avant le match contre Manchester United le samedi 18 avril prochain. Il s'agira pour ces groupes de fans de protester contre la gestion de BlueCo, propriétaire américain commun aux deux clubs. Pour le compte du RC Strasbourg, ce sont les Ultra Boys 90, le Kop Ciel et Blanc, la Fédération des Supporters du RCS et les Pariser qui feront spécialement le déplacement jusqu'à Londres afin de faire entendre leur voix face aux dirigeants américains.
Dans un communiqué, NotAProjectCFC, un puissant groupe qui conteste la manière dont BlueCo dirige Chelsea, confirme ce rendez-vous et se réjouit de voir que des supporters strasbourgeois viendront en Angleterre pour donner du poids à cette manifestation.
« Face à l’érosion continue des valeurs au sein des deux clubs de football, nous avons décidé de nous unir pour agir avec un message clair et unifié : BlueCo Dehors ! » Des membres d’Ultra Boys 90, de Kop Ciel et Blanc, de la Fédération des Supporters du RCS et de Pariser ont aimablement accepté de se rendre à Londres et de marcher à nos côtés lors d’une marche de protestation vers Stamford Bridge avant le match. Les supporters des deux clubs sont invités à se joindre à nous pour cette marche. Nous comptons dénoncer non seulement l'incompétence et la mauvaise gestion de Chelsea, mais aussi les restrictions imposées par la propriété de plusieurs clubs, où des clubs comme Strasbourg sont privés de leur identité, et où des groupes de supporters historiques et respectés sont censurés et réprimés par une direction brutale. Nous pensons que cela pourrait être un moment charnière dans l'histoire du football, où les supporters de clubs de différents pays s'uniront pour faire ce qui est juste, non seulement pour nos clubs individuellement, mais aussi pour le sport en général. Ensemble, nous pouvons impulser le changement », précisent NotAProjectCFC.
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