Strasbourg et Chelsea, manif commune contre BlueCo à Londres

ouin ouin....
c'est vrai ça a changé les choses, victoire 3 a 2 de l'OM ben quand il n'y a pas but il n'y a pas but point.....
Le nombre de top joueurs qui flop à Man U est pas négligeable non plus, Di Maria ou Pogba par exemple. Donc on ne sait pas ce qu'il aurait donné là bas.
L'OM foire tous les ans et c'est la faute du PSG.Pourquoi nombre de clubs qualifiés ont un budget inferieur à l'OM?
La plus grande humiliation c'est la condamnation de Marseille pour corruption et la retrogradation en 2ème division pauvre guignol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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🚨🚨 PROTEST MARCH ANNOUNCEMENT!! Date: Saturday 18 April Game: Chelsea vs Manchester United Action: Protest march alongside fans of RC Strasbourg NotAProjectCFC is proud to announce joint protest action in unison with four supporter groups representing more than 2,000 fans