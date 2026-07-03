ASSE : Nouveau clash, Ekwah relance les hostilités

De retour à l’AS Saint-Etienne pour la reprise mercredi, Pierre Ekwah n’a pas changé d’avis. Le milieu de terrain refuse d’évoluer avec les Verts en Ligue 2. Sauf que la direction ne compte pas le laisser partir si facilement. De quoi relancer le clash entamé l’été dernier.

La loyauté avant l'argent. Ekwah on n'a pas besoin de toi », ont écrit les Magic Fans 1991, tandis que les Green Angels 1992 ont adopté un autre langage. « Ekwah casse-toi ! Dirigeants, respectez le club et ses supporters… Pas de traître sous le maillot vert ! », pouvait-on lire à l’Etrat. Pierre Ekwah ne devait pas s’attendre à un accueil chaleureux. De retour suite à son prêt à Watford en deuxième partie de saison, le milieu présent pour la reprise de l’AS Saint-Etienne mercredi a eu droit à des banderoles des principaux groupes de supporters. «», ont écrit les Magic Fans 1991, tandis que les Green Angels 1992 ont adopté un autre langage. «», pouvait-on lire à l’Etrat.

Dans ces conditions, un départ semblait inévitable. Le Progrès révélait d’ailleurs un bon de sortie accordé à Pierre Ekwah cet été. Sauf que le média spécialisé Peuple Vert ne donne pas la même version. D’après cette deuxième source, Huss Fahmy espère conserver l’ancien joueur de Sunderland la saison prochaine. Le dirigeant en charge du projet sportif considère que l’absence du milieu défensif a pesé dans la saison décevante des Verts. Le bras droit du président Ivan Gazidis veut donc faire du Français un atout important pour la saison à venir.

L'ASSE ne cède pas

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Pierre Ekwah qui n’a pas changé d’avis. Le Stéphanois, qui n’avait pas apprécié de voir l’AS Saint-Etienne lever l’option d’achat de son prêt pour 6 millions d’euros l’été dernier, refuse toujours d’évoluer en Ligue 2. On se dirige donc vers un nouveau clash, Huss Fahmy ayant prouvé avec Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah lui-même qu’il n’était pas du genre à céder sous la pression, y compris lorsque de gros montants sont en jeu.