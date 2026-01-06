Un international français envoyé à l'ASSE

L’AS Saint-Étienne pourrait marquer les esprits lors de ce mercato hivernal. Kurt Zouma figurerait notamment dans les petits papiers des Verts.

L’ AS Saint-Étienne marque quelque peu le pas en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, alors que l’objectif reste clairement la montée en fin de saison. Pour y parvenir, les Verts devront élever leur niveau de jeu et s’appuyer sur l’apport de nouvelles recrues. La direction stéphanoise réfléchit ainsi à la possibilité de réaliser quelques gros coups cet hiver.

Parmi les profils suivis figure Kurt Zouma. Actuellement à Cluj, le défenseur central ne vit pas l’aventure espérée en Roumanie, notamment en raison des difficultés financières rencontrées par son club.

L'AS Saint-Etienne a un coup à faire

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de Chelsea aurait même pris la décision de résilier son contrat avec Cluj, qui ne le rémunérerait plus depuis quelque temps. L’AS Saint-Étienne disposerait ainsi du champ libre pour tenter de recruter l’international français.

Reste à savoir si toutes les parties parviendront à trouver un accord, notamment sur le plan salarial. Kilmer Sports pourrait en tout cas réaliser un très joli coup et ravir les supporters de l’ASSE.

Kurt Zouma peine à retrouver son meilleur niveau, notamment depuis sa condamnation pour maltraitance animale. À 31 ans, il pourrait toutefois bénéficier d’une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière en France, au sein d’un club qu’il connaît bien et qui nourrit de grandes ambitions pour l’avenir.

Après 18 journées disputées en Ligue 2, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard occupent la 4e place avec 31 points. Tout reste donc ouvert dans la course à la montée en fin de saison. Il se murmure par ailleurs que les Verts souhaitent se renforcer à plusieurs postes clés lors de ce mercato hivernal. La défense constitue un chantier prioritaire, l’ASSE ayant déjà encaissé 25 buts depuis le début de l’exercice en cours.