Horneland a menti, l'ASSE prépare une arrivée

Frustré par le match nul de son équipe au Mans samedi soir, Eirik Horneland en avait profité pour lâcher une information étonnante sur le mercato de l’ASSE, confiant que les Verts n’allaient probablement pas recruter.

« Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver » a notamment lâché le technicien norvégien à la surprise générale. Une déclaration qui a fait parcourir un sentiment de déception chez les supporters stéphanois. La saison en Ligue 2 est plus difficile que prévu pour l’AS Saint-Etienne. Après avoir dépensés 25 millions d’euros l’été dernier, les Verts pensaient certainement survoler un peu plus le championnat. Or, à la mi-saison, l’équipe d’Eirik Horneland est 4e derrière le Red Star, Reims et Troyes. Un bilan qui n’est pas du tout satisfaisant et qui pourrait pousser l’ASSE à recruter encore davantage cet hiver. Un scénario qu’Eirik Horneland a balayé d’un revers de la main après le match nul au Mans samedi (0-0).a notamment lâché le technicien norvégien à la surprise générale. Une déclaration qui a fait parcourir un sentiment de déception chez les supporters stéphanois.

L'ASSE veut un numéro six cet hiver

Mais à en croire les informations du site Peuple Vert, la réalité est un peu différente car Saint-Etienne travaille bien sur au minimum une arrivée durant ce mois de janvier. Dans le sens des arrivées, la priorité absolue de l’ASSE est de recruter un milieu de terrain. Le média spécialisé explique que le club forézien est focalisé sur la signature d’une sentinelle afin de compenser la perte de Pierre Ekwah. L’arrivée d’un joueur à ce poste durant l’hiver est jugée essentielle par l’état-major stéphanois, un avis partagé par Eirik Horneland. Il serait donc surprenant que le mois de janvier s’écoule sans qu’au moins une recrue ne vienne renforcer le milieu de terrain des Verts.

Le média ajoute que Saint-Etienne observe également ce qu’il est possible de faire sur le poste de latéral gauche, sans certitude néanmoins qu’un joueur débarque sur ce secteur de jeu. Enfin, la direction stéphanoise planche sur l’arrivée d’un gardien de but, mais cela ne devrait pas aboutir cet hiver. Comme indiqué par ailleurs, l’ASSE est très intéressée par Sander Tangvik, le gardien de Rosenborg, pour qui un transfert l’été prochain est envisageable. En attendant, les supporters qui garnissent chaque week-end les travées de Geoffroy-Guichard espèrent au moins qu’un milieu de terrain débarquera dans les jours qui viennent. Un renfort qui ne sera pas de trop pour obtenir une montée bien plus difficile à aller chercher que ce que l’on pensait penser avant le coup d’envoi de cette Ligue 2 2025-2026.