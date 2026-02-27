OL : Cette décision de l'UEFA qui fait hurler

Parmi les favoris de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais espère bien compter sur un stade en feu pour recevoir le Celta Vigo en 1/8e de finale. Il y a toutefois un gros hic en vue du retour.

Premier de la phase de poule d’Europa League, l’Olympique Lyonnais a reçu deux récompenses pour cela. Le droit d’éviter les barrages, et celui de recevoir au match retour à tous les tours, s’il se qualifie à chaque fois bien évidemment. Mais il y a pourtant un gros hic qui a le don de faire hurler après le tirage au sort de ce vendredi. En 1/8e de finale, l’Olympique Lyonnais se rendra à Vigo pour y défier le Celta, le 12 mars à 21h. Mais le match retour, prévu une semaine plus tard, aura lieu à 18h45 au Groupama Stadium.

L'accès compliqué au Groupama Stadium n'arrange pas

Bien évidemment, l’OL n’y est pour rien dans cette programmation, l’instance européenne souhaitant mettre deux horaires différents de matchs à chaque tour pour maximiser les audiences télévisuelles, le confort des spectateurs étant un souci bien moindre. Résultat, avec les horaires tardifs au travail et les fameux problèmes de bouchons à Décines, la perspective de voir le stade lyonnais sonner le creux pour cette affiche pourtant très attendue est réelle.

En tout cas, les supporters de l’OL n’ont pas masqué leur déception en découvrant cet horaire inapproprié selon eux, surtout en semaine. « On devrait jouer à 14h00 aussi », « Impossible de venir à cette heure-là, ou du moins de voir le match entier », « ils ne prennent pas en compte les accès au stade », « un 1/8e de finale de Coupe d’Europe à 19h, allez vous faire f… », ont déploré de nombreux fans lyonnais, pour qui cet horaire complique bien des choses. Les mythiques soirées européennes vont devoir commencer un peu plus tôt.

Pour la Ligue des Champions également, l’UEFA a décidé d’avancer un match par soir, et une affiche comme Barcelone-Newcastle se déroulera par exemple à 18h45, ce qui ne plait pas beaucoup en Catalogne, où on arrive en général tardivement au stade.