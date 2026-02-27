ICONSPORT_342826_0292

OL : Cette décision de l'UEFA qui fait hurler

OL27 févr. , 19:20
parGuillaume Conte
Parmi les favoris de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais espère bien compter sur un stade en feu pour recevoir le Celta Vigo en 1/8e de finale. Il y a toutefois un gros hic en vue du retour.
Premier de la phase de poule d’Europa League, l’Olympique Lyonnais a reçu deux récompenses pour cela. Le droit d’éviter les barrages, et celui de recevoir au match retour à tous les tours, s’il se qualifie à chaque fois bien évidemment. Mais il y a pourtant un gros hic qui a le don de faire hurler après le tirage au sort de ce vendredi. En 1/8e de finale, l’Olympique Lyonnais se rendra à Vigo pour y défier le Celta, le 12 mars à 21h. Mais le match retour, prévu une semaine plus tard, aura lieu à 18h45 au Groupama Stadium.

L'accès compliqué au Groupama Stadium n'arrange pas

Bien évidemment, l’OL n’y est pour rien dans cette programmation, l’instance européenne souhaitant mettre deux horaires différents de matchs à chaque tour pour maximiser les audiences télévisuelles, le confort des spectateurs étant un souci bien moindre. Résultat, avec les horaires tardifs au travail et les fameux problèmes de bouchons à Décines, la perspective de voir le stade lyonnais sonner le creux pour cette affiche pourtant très attendue est réelle.
En tout cas, les supporters de l’OL n’ont pas masqué leur déception en découvrant cet horaire inapproprié selon eux, surtout en semaine. « On devrait jouer à 14h00 aussi », « Impossible de venir à cette heure-là, ou du moins de voir le match entier », « ils ne prennent pas en compte les accès au stade », « un 1/8e de finale de Coupe d’Europe à 19h, allez vous faire f… », ont déploré de nombreux fans lyonnais, pour qui cet horaire complique bien des choses. Les mythiques soirées européennes vont devoir commencer un peu plus tôt.
Pour la Ligue des Champions également, l’UEFA a décidé d’avancer un match par soir, et une affiche comme Barcelone-Newcastle se déroulera par exemple à 18h45, ce qui ne plait pas beaucoup en Catalogne, où on arrive en général tardivement au stade.
Derniers commentaires

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Si Mélenchon était crédible ca se saurait!! La preuve de sa petitesse c’est qu’à à meeting politique le mec nous ramène le foot sur la table tout en avouant qu’il n’y connaît rien. Tu connais rien au foot ? Ba ferme t’a gueule !

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

250 de budget et derrière Lens 60 bar et Lyon 140 🤭🤭🤭😬😬

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Niveau bruges rangers Moscou ???😁😁😄😄 mon petit melanchon tu me fera toujours rire ...guignol..super saison cette annee marseille

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Rien à foutre Modo ne mélange pas la politique au football !!!!

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

Bien sûr qu'il y en aura besoin. On avait déjà des manques et il y aura du recyclage / tri à faire si on veut réaliser un mercato parfait. Soucis, la CDM ca retarder les négoc et donc les nouvelles arrivées qui vont devoir intégrer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

