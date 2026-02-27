PSG : 103 matchs, Paris est au bout de sa vie

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a fait le minimum pour se hisser en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais le club de la capitale accuse le rythme physiquement. Entre les blessures et la fatigue, l’équilibre de Luis Enrique ne tient qu’à un fil.

Le PSG s’est hissé en huitième de finale de la Ligue des champions. Non sans mal, le club de la capitale a disposé de l’AS Monaco en barrage. Mise en difficulté par le club de la Principauté, la formation de Luis Enrique a profité du carton rouge pour assurer sa qualification. Mais physiquement l’équipe du technicien espagnol est à la peine. L'enchaînement des matchs et l’absence de préparation estivale jouent grandement dans le manque de rythme du PSG cette saison.

103 matchs en un an et demi, le constat de Peter Schmeichel

Après la rencontre contre Monaco, l’ancienne légende de Manchester United et désormais consultant sur la chaîne CBS, Peter Schmeichel a fait le constat du manque de coffre du PSG cette saison. Cela peut s’expliquer par le nombre conséquent de matchs disputés par le vainqueur de la Ligue des champions. « J’étais à Paris ce soir peut-être pour la 50e fois et c’est peut-être le pire match du PSG que j’ai vu sur les 45 premières minutes. Oui Monaco a marqué juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires rien ne s’est passé, du côté du PSG avant le carton rouge. Et le carton rouge a complètement retourné le match. Le truc avec le Paris Saint-Germain, c’est qu’ils ont l’air vraiment différent par rapport à l’an passé. Les joueurs ont l’air fatigués. C’était leur 103e match depuis le début de la saison dernière. Et les joueurs n’ont eu que trois semaines de repos sur la même période, » explique le gardien danois. Un enchaînement qui fait mal au groupe de Luis Enrique. Il faut ajouter à cela, les nombreuses blessures depuis le début de saison. Le club de la capitale est pourtant en lice dans toutes les compétitions à l'exception de la Coupe de France.