ICONSPORT_360351_0323

PSG : 103 matchs, Paris est au bout de sa vie

PSG27 févr. , 20:00
parNathan Hanini
0
Cette semaine, le Paris Saint-Germain a fait le minimum pour se hisser en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais le club de la capitale accuse le rythme physiquement. Entre les blessures et la fatigue, l’équilibre de Luis Enrique ne tient qu’à un fil.
Le PSG s’est hissé en huitième de finale de la Ligue des champions. Non sans mal, le club de la capitale a disposé de l’AS Monaco en barrage. Mise en difficulté par le club de la Principauté, la formation de Luis Enrique a profité du carton rouge pour assurer sa qualification. Mais physiquement l’équipe du technicien espagnol est à la peine. L'enchaînement des matchs et l’absence de préparation estivale jouent grandement dans le manque de rythme du PSG cette saison.

103 matchs en un an et demi, le constat de Peter Schmeichel

Après la rencontre contre Monaco, l’ancienne légende de Manchester United et désormais consultant sur la chaîne CBS, Peter Schmeichel a fait le constat du manque de coffre du PSG cette saison. Cela peut s’expliquer par le nombre conséquent de matchs disputés par le vainqueur de la Ligue des champions. « J’étais à Paris ce soir peut-être pour la 50e fois et c’est peut-être le pire match du PSG que j’ai vu sur les 45 premières minutes. Oui Monaco a marqué juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires rien ne s’est passé, du côté du PSG avant le carton rouge. Et le carton rouge a complètement retourné le match. Le truc avec le Paris Saint-Germain, c’est qu’ils ont l’air vraiment différent par rapport à l’an passé. Les joueurs ont l’air fatigués. C’était leur 103e match depuis le début de la saison dernière. Et les joueurs n’ont eu que trois semaines de repos sur la même période, » explique le gardien danois. Un enchaînement qui fait mal au groupe de Luis Enrique. Il faut ajouter à cela, les nombreuses blessures depuis le début de saison. Le club de la capitale est pourtant en lice dans toutes les compétitions à l'exception de la Coupe de France.

Lire aussi

TV : Le Havre - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?TV : Le Havre - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0551
PSG

Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_270916_0424
OM

Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM

ICONSPORT_283669_0279
OL

OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM

Fil Info

27 févr. , 22:00
Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre
27 févr. , 21:53
L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée
27 févr. , 21:30
Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM
27 févr. , 21:00
OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM
27 févr. , 20:40
TV : Téléfoot le dimanche matin, c'est bientôt fini
27 févr. , 20:20
Olise et Diomandé, encore un mercato fou à Liverpool
27 févr. , 19:59
Strasbourg - Lens : les compos (20h45 sur Ligue1+)
27 févr. , 19:40
OM : Trahi par Benatia, Longoria ne s’en remet pas

Derniers commentaires

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

Comment voulez vous que ça se passe bien quand on voit le contrat qui a été fait à WEMERY …

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Il devient fou Melanchon ? Comment oser traîter Aulas de raciste ? Ce n' est pas un ange, mais là j'ai la sensation qu'il pousse le bouchon ( lyonnais) un peu loin

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

quand tu regardes les resultats des elections lyon est plutot un terreau fertile a la gauche

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

T'es Lyonnais le fascisme tu devrais savoir ce que c'est

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

c'est clairement ca .. le partie qui prone la tolerance mais qui est le partie le moins tolerant ... c'est assez dingue cette contradiction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading