Strasbourg - Lens : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 127 févr. , 19:59
parMehdi Lunay
24e journée de Ligue 1
Compo du RC Strasbourg : Penders - G.Doué, Omobamidele, Doukouré, Ouattara - El Mourabet, Barco - Moreira, Godo, Enciso - Panichelli
Compo du RC Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Said - Edouard
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

