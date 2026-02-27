OM : Trahi par Benatia, Longoria ne s’en remet pas

ICONSPORT_276253_0011
Déclassé au profit de Medhi Benatia, Pablo Longoria vit mal la situation. Le président de l’Olympique de Marseille ne comprend pas la trahison du directeur du football.
Pablo Longoria ne compte pas s’éterniser à l’Olympique de Marseille. Désormais cantonné à un rôle institutionnel, le président marseillais n’accepte pas son déclassement et prévoit de quitter le club phocéen. Certains ont donc commencé à dresser le bilan de son passage du côté du Vélodrome. Une aventure plutôt négative selon Jennifer Mendelewitsch, pas convaincue par le profil de l’Espagnol.
« Longoria a une légitimité de recruteur, de scouting, ce n’est pas un dirigeant ni un président, a décrit la chroniqueuse de RMC. Il s’est trompé de casquette, il n’a pas su gérer des conflits importants et il n’a pas su comment structurer son club parce qu’au final, il a fait confiance à des personnes dont il a l’impression qu’elles se sont retournées contre lui, et il a raison. »
« Mais c’est ça le boulot d’un dirigeant, c’est de gérer les conflits avec joueurs : Mbemba, Rabiot… C'est de ne pas être dans l'émotion pour l'arbitrage, pour ci, pour ça… Ce n'est pas du tout le profil qu'il fallait, a insisté l’agent de joueurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de ça. Longoria reste un super recruteur et c’est de là que viennent sa bonne réputation, ses résultats par le passé et sa crédibilité première. »

Son image sera maintenant ternie par son échec à Marseille où son directeur du football Medhi Benatia a pris le pouvoir sur le secteur sportif. Ce que le président vit comme une véritable trahison. « Les gens proches de Longoria auxquels je peux parler, ils me disent qu’il est extrêmement choqué par la fin. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, a témoigné Jennifer Mendelewitsch. Déjà, pour quelqu’un qui fait du recrutement, il aurait dû faire un peu plus attention au recrutement de ses proches. Mais je crois qu'en réalité, sa casquette n’est pas la bonne, il n’aurait pas dû accepter ces fonctions. » Poste qu'il occupe depuis cinq ans.
