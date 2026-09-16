PSG : Lennart Karl fait rêver Paris, ce sera 100 ME

Alors que le mercato vient de fermer ses portes, le Paris Saint-Germain continue de préparer l’avenir. Le club de la capitale fait partie des admirateurs du jeune Lennart Karl, la pépite que le Bayern Munich souhaite absolument conserver.

Le Paris Saint-Germain a un nouveau coup de cœur. Toujours attentif à l’éclosion de jeunes talents, le double champion d’Europe a forcément repéré Lennart Karl (18 ans). Le milieu offensif du Bayern Munich fait partie des joueurs les plus doués de sa génération. Ce n’est pas un hasard si l’Allemand s’est fait une place dans l’effectif bavarois la saison dernière. Mieux, le petit gaucher, parfois comparé à Lionel Messi, a même obtenu trois sélections avec la Mannschaft. On apprend donc sans surprise que sa cote augmente sur le marché des transferts.

Le journaliste Ekrem Konur affirme que Liverpool avait déjà contacté le Bayern Munich pour son prodige il y a quelques mois. De leur côté, le Paris Saint-Germain, Arsenal et le FC Barcelone n’ont pas entamé la moindre discussion. Mais les trois clubs cités suivent attentivement la situation du joueur. Tout comme Manchester City, Chelsea et surtout le Real Madrid. La Maison Blanche se sait en position avantageuse sur ce dossier depuis la sortie médiatique du Bavarois en janvier dernier.

Le Real a un avantage

Bien sûr, le Bayern est un très, très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C'est le club de mes rêves », admettait Lennart Karl à Sky Allemagne. Pas de quoi inquiéter le Bayern Munich qui peut s’appuyer sur le contrat de son jeune talent. A sa majorité en février dernier, l’international allemand avait vu son bail automatiquement prolongé d’une année, soit jusqu’en 2029. L’ogre de », admettait Lennart Karl à Sky Allemagne. Pas de quoi inquiéter le Bayern Munich qui peut s’appuyer sur le contrat de son jeune talent. A sa majorité en février dernier, l’international allemand avait vu son bail automatiquement prolongé d’une année, soit jusqu’en 2029. L’ogre de Bundesliga veut en faire un élément essentiel de son projet. D’où le prix à 100 millions d’euros (hors bonus) fixé pour dissuader les écuries intéressées.