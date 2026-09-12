Stassin à l'ASSE, son retour est déjà confirmé

Lucas Stassin a réussi ses débuts en Liga avec le FC Séville en inscrivant déjà un but en championnat. Néanmoins, l’attaquant belge de 21 ans a peu de chances de rester en Andalousie à l’issue de la saison.

Serial buteur de l’AS Saint-Etienne depuis deux ans, Lucas Stassin a enfin obtenu ce qu’il voulait cet été, à savoir quitter les Verts et un championnat de Ligue 2 dans lequel il ne s’épanouissait pas. Dans les derniers jours du mercato estival, l’avant-centre belge de 21 ans a été prêté au FC Séville. Un prêt payant de 2,5 millions d’euros avec une option d’achat à 25 millions d’euros. Un joli deal pour l’ASSE, qui s’assure une belle plus value… si Lucas Stassin est définitivement acheté par le club espagnol. Or sur ce point, un énorme doute existe selon Le 10 Sport, qui confirme que l’option d’achat du FC Séville n’est pas obligatoire.

Retour quasi obligatoire pour Stassin

La presse espagnole va plus loin de son côté en évoquant un transfert très peu probable à l’issue de la saison 2026-2027. Et pour cause, le FC Séville comme de nombreux clubs de Liga est dans une situation financière complexe. Sauf saison énorme avec par exemple une qualification en Ligue des Champions à la clé, il est quasiment impossible que le club andalou soit en mesure de payer 25 millions d’euros pour Lucas Stassin en juin prochain.

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Cela signifie donc que l’AS Saint-Etienne va retrouver le buteur belge… mais pour combien de temps ? En cas de montée des Verts en Ligue 1, l’ancien joueur de Westerlo serait-il emballé par l’idée de jouer dans l’élite avec le club forézien ? A un an de la fin de son contrat avec l’ASSE, Stassin pourrait aussi se retrouver poussé dehors par sa direction. D’autant que le nouvel entraîneur Ian Cathro a trouvé la formule gagnante sans lui depuis le début de la saison. Les issues possibles sont donc nombreuses. Seule certitude : l’histoire entre l’attaquant belge et l’AS Saint-Etienne n’est pas (encore) terminée.