Officiel : Premier mouvement à l’ASSE

Happy New Year 2026 !!! Merci l'OM 🤣😂🤣
Konaté ne m'inspire pas ,Upamécano lui me plairait bien
Plus les 3 points qu'on leur prendra au parc ..
L erreur de de zerbi il a mis médina titulaire qui revenait à peine d une longue blessure de 4 mois il a pas 90 minutes dans les jambes
Déjà c étais pas l Allemagne c étais la RFA , pas du tout la même chose
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
