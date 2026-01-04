Officiel : Premier mouvement à l’ASSE

L'AS Saint-Etienne enregistre un premier mouvement pour ce mercato 2026, avec le départ du latéral Yvann Maçon, qui s'envole pour le championnat grec.

Stéphanois depuis 2019 quand il était un grand espoir à son poste, Yvann Maçon n’a jamais réussi à faire d’étincelles chez les Verts. L’arrière droit révélé à Dunkerque avait déjà été prêté au Paris FC et au Maccabi Tel-Aviv ces dernières années. Il a pris la direction de Larisa en Grèce, ce dimanche, pour un prêt. La formation hellène est actuellement avant-dernière de Super League en Grèce.

Cette saison, Yvann Maçon n’a disputé que quatre rencontres avec l’ASSE, ne faisant pas vraiment partie des plan d’Eirik Horneland. Le latéral français est sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2027. C’est le club grec qui a annoncé cette arrivée pour les six prochains mois. Larissa ne mentionne aucune option d’achat dans le prêt du joueur par l’ASSE.