OL : Ce gardien à 4 ME fait mieux que Chevalier

L'OL peut se féliciter d'avoir bien choisi son dernier rempart avec un Dominik Greif très efficace sur le terrain et cela se voit dans les statistiques.

Parmi les bonnes pioches de l’été dernier à l’Olympique Lyonnais , Dominik Greif tire son épingle du jeu. Il est à la tête de l’une des meilleures défenses d’Europe, et enchaine les matchs sans encaisser de buts, en Coupe de France, Europa League ou Ligue 1 . Même quand Lyon joue mal, il peut s’appuyer sur son gardien slovaque pour être vigilant. Si toutes les actions de l’ancien de Majorque ne sont pas forcément notifiées dans les catégories statistiques, comme ses sorties aériennes qui rassurent sa défense, Greif est dans la crème de notre championnat en ce qui concerne le pourcentage d’arrêts effectués.

Lens et l'OL, les gardiens gagnants

Prime Vidéo a ainsi établi le Top5 des gardiens les plus efficaces par rapport à leurs sollicitations. Le dernier rempart du RC Lens Robin Risser est le plus convaincant avec 77,3 % des tirs cadrés arrêtés ou repoussés. Il devance Hervé Koffi (Angers) et Donovan Léon (Auxerre), deux portiers très sollicités dans la course au maintien. Mais derrière, on retrouve donc la pioche à 4 ME de l’Olympique Lyonnais, puisque Greif compte 72,1 % d’arrêts sur les tirs cadrés. Il devance d’un rien un Lucas Chevalier très décrié, mais qui a été assez efficace sur le nombre de tirs subis.

Ces statistiques ne font bien sûr pas tout, mais elles soulignent que Lens et l’OL, les deux bonnes surprises de cette saison de Ligue 1, peuvent s’appuyer sur des gardiens qui ne sont pas forcément les plus sollicités du championnat, tout en étant décisifs. Le pari est en tout cas payant pour Lyon, qui ne regrette même pas un Lucas Perri parti à Leeds l’été dernier, et déjà oublié alors que son départ avait suscité de vives inquiétudes.