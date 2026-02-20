ICONSPORT_352509_0004
Stade Francis-le-Blé

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 120 févr. , 19:54
parMehdi Lunay
25
23e journée de Ligue 1
Compo du Stade Brestois : Coudert - Guindo, Diaz, Chardonnet, Lala - Chotard, Magnetti, Doumbia - Dina Ebimbe, Ajorque, Del Castillo
Compo de l'Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren, Timber - Greenwood, Gouiri, Paixao
25
Derniers commentaires

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

en train de pleurer

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

hahaha bien profond dans son derch à cette tête à gifle de Greenwood et à celui des sardines...Purée que c'est bon de sentir les larmes de tout ces cassos . Le karma frappe fort sur ces grandes boca et ces éternelles pleureuses

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Mdrrrr même marquer un peno ils savent plus faire 😂

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

C'est comme ça qu'on kiffe cet Olympitre..Quel beau début de week end pour tous les supporters de France

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Déjà chez les Belgoss c’était une horreur incompréhensible 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

