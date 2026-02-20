OM : Le premier capitaine de l'ère Beye dévoilé

L'OM affronte Brest ce vendredi soir pour la grande première d'Habib Beye sur le banc du club olympien. Les premiers choix de l'entraîneur de 48 ans vont être scrutés de près, à commencer par l'identité de son capitaine. Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emile Hojbjerg postulaient en l'absence de Leonardo Balerdi. C'est l'international danois, vice-capitaine sous Roberto De Zerbi, qui a été choisi par Habib Beye selon les information du journaliste de TF1, Saber Desfarges.