ICONSPORT_350033_0309
Désiré Doué

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

PSG20 févr. , 18:30
parQuentin Mallet
1
Au lendemain de sa prestation remarquée à Monaco en barrage aller de la Ligue des champions, Désiré Doué était au cœur d'une rumeur l'envoyant au Real Madrid contre 100 ME. Un démenti a toutefois rapidement été publié.
Désiré Doué a épaté de son talent sur la pelouse du Stade Louis II mardi dernier. Obligé de passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois affronté un club français. Après Brest l'an dernier, l'AS Monaco. Laissé sur le banc pour l'occasion, le natif d'Angers a toutefois pu bénéficier d'un temps de jeu important en entrant en jeu à la place d'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure après 25 minutes de jeu.
Auteur d'un doublé et à l'origine du but d'Achraf Hakimi, Désiré Doué a grandement contribué à la victoire parisienne. Une prestation individuelle qui a d'ailleurs dépassé les frontières de l'Hexagone. Dans la foulée, une rumeur venue d'Espagne révélait que le Real Madrid préparait 100 millions d'euros pour le recruter l'été prochain.

Désiré Doué ne quittera pas le PSG cet été

Finalement, un démenti a rapidement été publié pour mettre un terme à ses spéculations. En effet, le compte X PSGInside_Actu affirme que les rumeurs envoyant Désiré Doué au Real Madrid à la fin de la saison sont totalement infondées. Malgré des supposées tensions en interne qui pouvaient favoriser des envies de départ du numéro 14, notamment depuis les propos d'Ousmane Dembélé et de Vitinha sur l'individualisme trop prononcé de certains joueurs de l'effectif parisien, « ce sont des bêtises, Désiré Doué ne partira pas ».
De son côté, Désiré Doué a répondu aux récentes critiques sur le rectangle vert en réalisant un match de grande qualité. Une performance bienvenue pour celui qui venait d'enchaîner plusieurs matchs de maigre qualité.
1
Derniers commentaires

C’est fini avec le PSG, Dembélé a choisi son futur club

Saka 24 ans a prolongé pour 17 M€ par an Haland est a 30M€ par an Et Chelsea va filer 60 plaques a Dembouz qui a fait 6 mois de bon , de tres bon meme dans toute sa carriere et qui a 29 ans ???????????

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Surtout vu la gueule des équipes "intéressées" MDR

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

MDR il vous manque un zéro les meringues !!

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Mais carrément, ce sont des clubs de seconde zone du championnat anglais

EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso

Je ne sais pas si rigide est le bon mot j’aurai dit stupide. Il ne saurait pas l’utiliser ? Psk Tolisso n’est plus un milieu polyvalent et du coup peut être encore plus utile remplaçant en EDF que certains remplaçants de dédé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

