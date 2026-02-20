PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

Au lendemain de sa prestation remarquée à Monaco en barrage aller de la Ligue des champions, Désiré Doué était au cœur d'une rumeur l'envoyant au Real Madrid contre 100 ME. Un démenti a toutefois rapidement été publié.

Désiré Doué a épaté de son talent sur la pelouse du Stade Louis II mardi dernier. Obligé de passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois affronté un club français. Après Brest l'an dernier, l'AS Monaco. Laissé sur le banc pour l'occasion, le natif d'Angers a toutefois pu bénéficier d'un temps de jeu important en entrant en jeu à la place d'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure après 25 minutes de jeu.

Auteur d'un doublé et à l'origine du but d'Achraf Hakimi, Désiré Doué a grandement contribué à la victoire parisienne. Une prestation individuelle qui a d'ailleurs dépassé les frontières de l'Hexagone. Dans la foulée, une rumeur venue d'Espagne révélait que le Real Madrid préparait 100 millions d'euros pour le recruter l'été prochain.

Désiré Doué ne quittera pas le PSG cet été

Finalement, un démenti a rapidement été publié pour mettre un terme à ses spéculations. En effet, le compte X PSGInside_Actu affirme que les rumeurs envoyant Désiré Doué au Real Madrid à la fin de la saison sont totalement infondées. Malgré des supposées tensions en interne qui pouvaient favoriser des envies de départ du numéro 14, notamment depuis les propos d'Ousmane Dembélé et de Vitinha sur l'individualisme trop prononcé de certains joueurs de l'effectif parisien, « ce sont des bêtises, Désiré Doué ne partira pas ».

De son côté, Désiré Doué a répondu aux récentes critiques sur le rectangle vert en réalisant un match de grande qualité. Une performance bienvenue pour celui qui venait d'enchaîner plusieurs matchs de maigre qualité.