Metz : « Il faut changer de métier », la pression monte avant le PSG

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Le club Mosellan se déplace au Parc avec de l’ambition. Son entraîneur Benoît Tavenot veut croire à un résultat.

Après avoir assuré une victoire contre Monaco en Ligue des champions lors du barrage aller ce mardi, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1. Piégé par Rennes la semaine passée, le club de la capitale a perdu son fauteuil de leader au profit du RC Lens. Pour rester dans le bon wagon, la formation de Luis Enrique doit s’imposer au Parc des Princes face au FC Metz. La lanterne rouge de son côté n’a plus gagné en championnat depuis le 9 novembre dernier. Ce qui n’empêche pas son entraîneur Benoît Tavenot de venir au Parc avec de l’ambition.

Metz n’a pas peur du PSG

En conférence de presse, le nouvel entraîneur du club mosellan ne craint pas cette rencontre : « On ne craint pas ce déplacement ! On y va avec l’ambition d’exister et de faire un bon match. Que vous soyez membre d’un staff ou un joueur pro, si vous avez la hantise d’aller jouer à Paris, alors il faut changer de métier. C’est magnifique d’aller à Paris ! Il vaut mieux aller au Parc plutôt que de faire un déplacement glauque en Ligue 2. Après, il est évident qu’il faut qu’on retrouve au minimum l’énergie qu’on avait mise sur le match de Lille », clame-t-il.

La semaine passée, le FC Metz s’est incliné face à l’AJ Auxerre dans le match de la peur. Désormais, le promu compte quatre points de retard sur le barragiste et bourreau de la semaine passée. De son côté, le PSG fait face à des incertitudes physiques avant la rencontre. Luis Enrique doit également penser au barrage retour de Ligue des champions, la semaine prochaine.