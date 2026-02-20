ICONSPORT_341216_0144

Metz : « Il faut changer de métier », la pression monte avant le PSG

Metz20 févr. , 20:00
parNathan Hanini
0
Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Le club Mosellan se déplace au Parc avec de l’ambition. Son entraîneur Benoît Tavenot veut croire à un résultat.
Après avoir assuré une victoire contre Monaco en Ligue des champions lors du barrage aller ce mardi, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1. Piégé par Rennes la semaine passée, le club de la capitale a perdu son fauteuil de leader au profit du RC Lens. Pour rester dans le bon wagon, la formation de Luis Enrique doit s’imposer au Parc des Princes face au FC Metz. La lanterne rouge de son côté n’a plus gagné en championnat depuis le 9 novembre dernier. Ce qui n’empêche pas son entraîneur Benoît Tavenot de venir au Parc avec de l’ambition.

Metz n’a pas peur du PSG

En conférence de presse, le nouvel entraîneur du club mosellan ne craint pas cette rencontre : « On ne craint pas ce déplacement ! On y va avec l’ambition d’exister et de faire un bon match. Que vous soyez membre d’un staff ou un joueur pro, si vous avez la hantise d’aller jouer à Paris, alors il faut changer de métier. C’est magnifique d’aller à Paris ! Il vaut mieux aller au Parc plutôt que de faire un déplacement glauque en Ligue 2. Après, il est évident qu’il faut qu’on retrouve au minimum l’énergie qu’on avait mise sur le match de Lille », clame-t-il.
La semaine passée, le FC Metz s’est incliné face à l’AJ Auxerre dans le match de la peur. Désormais, le promu compte quatre points de retard sur le barragiste et bourreau de la semaine passée. De son côté, le PSG fait face à des incertitudes physiques avant la rencontre. Luis Enrique doit également penser au barrage retour de Ligue des champions, la semaine prochaine.

Ligue 1

21 février 2026 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Metz
0
Articles Recommandés
Thomas Lemar
Equipe de France

EdF : 5 ans plus tard, il toque à la porte de Deschamps

Edmond Tapsoba
PSG

Sa clause à 100 ME disparaît, le PSG fonce

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée

ICONSPORT_294000_0078
OL

OL : Cet exploit d'Endrick qui bluffe le vestiaire

Fil Info

20 févr. , 22:30
EdF : 5 ans plus tard, il toque à la porte de Deschamps
20 févr. , 22:00
Sa clause à 100 ME disparaît, le PSG fonce
20 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée
20 févr. , 21:30
OL : Cet exploit d'Endrick qui bluffe le vestiaire
20 févr. , 21:00
OM : Longoria victime d'une cruelle injustice signée McCourt
20 févr. , 20:30
ASSE : Montanier, le gros coup de pression avant Laval
20 févr. , 19:54
Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)
20 févr. , 19:40
OM : Le premier capitaine de l'ère Beye dévoilé

Derniers commentaires

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

hahaha bien profond dans son derch à cette tête à gifle de Greenwood et à celui des sardines...Purée que c'est bon de sentir les larmes de tout ces cassos . Le karma frappe fort sur ces grandes boca et ces éternelles pleureuses

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Mdrrrr même marquer un peno ils savent plus faire 😂

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

C'est comme ça qu'on kiffe cet Olympitre..Quel beau début de week end pour tous les supporters de France

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Déjà chez les Belgoss c’était une horreur incompréhensible 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Brest - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Allez Brest tous les supporters de France sont derrière vous contre ce vieux club de chouineuses le plus détesté de notre championnat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading