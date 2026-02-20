ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

Olise au Real, Mbappé trahit Vinicius et Rodrygo

Kylian Mbappé20 févr. , 18:00
parEric Bethsy
0
Favorable à une reconstruction de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé milite pour la signature de son compatriote français Michael Olise. Et tant pis si la Maison Blanche doit sacrifier les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo.
Avec un statut comparable à celui dont il bénéficiait au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est rendu indispensable au Real Madrid. L’attaquant français a pris une dimension énorme dans la capitale espagnole, à tel point que la direction madrilène ne peut qu’écouter son avis sur divers sujets comme le mercato. L’ancien joueur de l’AS Monaco a effectivement une idée pour améliorer l’effectif cet été.

Mbappé veut tout changer

Selon les informations d’El Nacional, Kylian Mbappé n’est pas contre le sacrifice de joueurs majeurs. Le Merengue souhaite rebâtir le secteur offensif du Real Madrid, quitte à éjecter les Brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior qui n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire l’année prochaine. En réalité, le Bondynois aurait une idée derrière la tête. Nos confrères indiquent que Kylian Mbappé milite en interne pour la signature de son compatriote Michael Olise. Le capitaine de l’équipe de France a pu voir l’ailier droit en action pendant les rassemblements des Bleus.
Sans surprise, le Real Madrid apprécie également les qualités du milieu offensif du Bayern Munich. Mais les dirigeants font preuve de lucidité. La Maison Blanche se rend bien compte que le scénario espéré par Kylian Mbappé reste assez improbable à l’heure actuelle. Avant de pousser deux joueurs importants vers la sortie, le Real Madrid préfère prendre le temps de la réflexion. Et même si la source n’en parle pas, il est évident que Michael Olise ne sera pas facile à recruter, même pour le Real Madrid. On voit mal le Bayern Munich accepter de transférer son meilleur joueur, d’autant que son bail prendra seulement fin en juin 2029.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs21
Buts10
Passes décisives16
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

C’est fini avec le PSG, Dembélé a choisi son futur club

Saka 24 ans a prolongé pour 17 M€ par an Haland est a 30M€ par an Et Chelsea va filer 60 plaques a Dembouz qui a fait 6 mois de bon , de tres bon meme dans toute sa carriere et qui a 29 ans ???????????

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Surtout vu la gueule des équipes "intéressées" MDR

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

MDR il vous manque un zéro les meringues !!

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Mais carrément, ce sont des clubs de seconde zone du championnat anglais

EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso

Je ne sais pas si rigide est le bon mot j’aurai dit stupide. Il ne saurait pas l’utiliser ? Psk Tolisso n’est plus un milieu polyvalent et du coup peut être encore plus utile remplaçant en EDF que certains remplaçants de dédé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

