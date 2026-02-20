Olise au Real, Mbappé trahit Vinicius et Rodrygo

Favorable à une reconstruction de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé milite pour la signature de son compatriote français Michael Olise. Et tant pis si la Maison Blanche doit sacrifier les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo.

Avec un statut comparable à celui dont il bénéficiait au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est rendu indispensable au Real Madrid. L’attaquant français a pris une dimension énorme dans la capitale espagnole, à tel point que la direction madrilène ne peut qu’écouter son avis sur divers sujets comme le mercato . L’ancien joueur de l’AS Monaco a effectivement une idée pour améliorer l’effectif cet été.

Mbappé veut tout changer

Selon les informations d’El Nacional, Kylian Mbappé n’est pas contre le sacrifice de joueurs majeurs. Le Merengue souhaite rebâtir le secteur offensif du Real Madrid, quitte à éjecter les Brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior qui n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire l’année prochaine. En réalité, le Bondynois aurait une idée derrière la tête. Nos confrères indiquent que Kylian Mbappé milite en interne pour la signature de son compatriote Michael Olise. Le capitaine de l’équipe de France a pu voir l’ailier droit en action pendant les rassemblements des Bleus.

Sans surprise, le Real Madrid apprécie également les qualités du milieu offensif du Bayern Munich. Mais les dirigeants font preuve de lucidité. La Maison Blanche se rend bien compte que le scénario espéré par Kylian Mbappé reste assez improbable à l’heure actuelle. Avant de pousser deux joueurs importants vers la sortie, le Real Madrid préfère prendre le temps de la réflexion. Et même si la source n’en parle pas, il est évident que Michael Olise ne sera pas facile à recruter, même pour le Real Madrid. On voit mal le Bayern Munich accepter de transférer son meilleur joueur, d’autant que son bail prendra seulement fin en juin 2029.