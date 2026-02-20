ICONSPORT_339026_0103

Beye et Gouiri, l'OM s'évite un premier couac

OM20 févr. , 19:30
parCorentin Facy
Habib Beye et Amine Gouiri se sont brièvement croisés à Rennes il y a un an. A l’époque, le départ de l’Algérien a laissé de gros regrets à l’ex-entraîneur des Bretons, qui le retrouve à présent du côté de l’OM.
Absent durant la quasi-totalité de la première partie de saison, Amine Gouiri a fait son retour à l’Olympique de Marseille en janvier dernier. Un renfort qui ne fait pas de mal aux Phocéens, d’autant que Pierre-Emerick Aubameyang ne réalise pas la saison espérée. Performant ces dernières semaines, Gouiri reste sur quatre buts lors des six derniers matchs de Ligue 1. Auteur d’un but et d’une passe décisive contre Strasbourg le week-end dernier, l’international algérien est clairement l’un des hommes en forme de l’OM, à l’instar de Mason Greenwood.
Mais les retrouvailles avec Habib Beye pouvaient être redoutées pour Amine Gouiri, transféré de Rennes à Marseille quelques heures seulement après l’arrivée du technicien de 48 ans en Bretagne, en janvier 2025. Dans son édition du jour, La Provence estime néanmoins que Habib Beye n’a rien eu à voir avec la décision de Rennes de se séparer d’Amine Gouiri.

Beye voulait garder Gouiri à Rennes

L’ancien entraîneur du Red Star aurait même confié ceci au numéro neuf de l’OM : « Tu as de la chance, si j’étais arrivé deux jours plus tôt, je ne t’aurais pas laissé partir ». De quoi éviter un gros couac à l’Olympique de Marseille dès les premiers jours au club d’Habib Beye, qui aurait pu débarquer dans un vestiaire avec un joueur qu’il avait chassé de son club précédent.

Ce n’est pas le cas puisque la décision de vendre Amine Gouiri à Marseille pour quasiment 20 millions d’euros le 31 janvier 2025 avait été prise auparavant par l’état-major du Stade Rennais. Reste maintenant à voir si l’Algérien de 26 ans aura les faveurs de son nouvel entraîneur à un poste où la concurrence se nomme Pierre-Emerick Aubameyang, moins en réussite sur la dynamique récente (3 buts sur ses 10 derniers matchs disputés en Ligue 1).
