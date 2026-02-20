ICONSPORT_272230_0623
Habib Beye

OM : Beye plombé à Brest, la vengeance de Rennes

OM20 févr. , 17:40
parEric Bethsy
1
Pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Habib Beye ne travaille pas dans les meilleures conditions. L’entraîneur marseillais doit composer sans ses trois adjoints toujours retenus par le Stade Rennais. Un coup dur pour le technicien parti en mauvais termes avec le club breton.
Habib Beye ne se voile pas la face. Officiellement nommé mercredi soir, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a bien conscience que ses débuts seront compliqués. Son équipe a rendez-vous à Brest ce vendredi soir et l’ancien coach du Stade Rennais n’a eu que très peu de temps pour préparer cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1.

Premier coup dur pour Beye 

Le successeur de Roberto De Zerbi a d’ailleurs admis en conférence de presse que les supporters et observateurs ne devaient pas s’attendre à une révolution dans le jeu. A Francis-Le Blé, les Marseillais s’appuieront essentiellement sur le travail effectué avant le changement de coach. Le travail d’Habib Beye pour ses premières heures consiste surtout à discuter avec ses joueurs.
Pour cette mission hors terrain, le Franco-Sénégalais aurait sans doute apprécié l’aide de son staff technique. Sauf que l’entraîneur olympien se retrouve privé de ses adjoints. Le coach nommé par le directeur du football Medhi Benatia devait débarquer avec ses trois assistants Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza. Mais contrairement à Habib Beye, qui a reçu sa notification de licenciement du Stade Rennais mercredi, ses complices n’ont pas encore obtenu le document indispensable pour s’engager avec l’Olympique de Marseille.
Ils n’étaient donc pas à la Commanderie pour la première séance d’entraînement jeudi et n’ont pas accompagné le groupe à Brest. La situation pourrait même durer un moment puisque L’Equipe rappelle que Rennes peut envoyer la notification jusqu’à un mois après l’entretien préalable au licenciement, soit jusqu’au 12 mars. Reste à savoir s’il s’agit d’un simple oubli, ou si les Rouge et Noir s’amusent à embêter leur ancien coach critiqué pour ses envies d’ailleurs au lendemain de l’élimination à Marseille (3-0) en Coupe de France.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0197
OL

OL : Ce gardien à 4 ME fait mieux que Chevalier

ICONSPORT_350033_0309
PSG

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

ICONSPORT_351491_0041
Ligue 1

TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

Olise au Real, Mbappé trahit Vinicius et Rodrygo

Fil Info

20 févr. , 19:00
OL : Ce gardien à 4 ME fait mieux que Chevalier
20 févr. , 18:30
PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe
20 févr. , 18:10
TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 févr. , 18:00
Olise au Real, Mbappé trahit Vinicius et Rodrygo
20 févr. , 17:20
Abde Ezzalzouli au PSG, c'est parti !
20 févr. , 17:00
OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais
20 févr. , 16:40
EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso
20 févr. , 16:20
Enorme bataille pour Greenwood, l'OM a déjà perdu

Derniers commentaires

C’est fini avec le PSG, Dembélé a choisi son futur club

Saka 24 ans a prolongé pour 17 M€ par an Haland est a 30M€ par an Et Chelsea va filer 60 plaques a Dembouz qui a fait 6 mois de bon , de tres bon meme dans toute sa carriere et qui a 29 ans ???????????

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Surtout vu la gueule des équipes "intéressées" MDR

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

MDR il vous manque un zéro les meringues !!

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Mais carrément, ce sont des clubs de seconde zone du championnat anglais

EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso

Je ne sais pas si rigide est le bon mot j’aurai dit stupide. Il ne saurait pas l’utiliser ? Psk Tolisso n’est plus un milieu polyvalent et du coup peut être encore plus utile remplaçant en EDF que certains remplaçants de dédé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading