OM : Beye plombé à Brest, la vengeance de Rennes

Pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Habib Beye ne travaille pas dans les meilleures conditions. L’entraîneur marseillais doit composer sans ses trois adjoints toujours retenus par le Stade Rennais. Un coup dur pour le technicien parti en mauvais termes avec le club breton.

Habib Beye ne se voile pas la face. Officiellement nommé mercredi soir, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a bien conscience que ses débuts seront compliqués. Son équipe a rendez-vous à Brest ce vendredi soir et l’ancien coach du Stade Rennais n’a eu que très peu de temps pour préparer cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1

Premier coup dur pour Beye

Le successeur de Roberto De Zerbi a d’ailleurs admis en conférence de presse que les supporters et observateurs ne devaient pas s’attendre à une révolution dans le jeu. A Francis-Le Blé, les Marseillais s’appuieront essentiellement sur le travail effectué avant le changement de coach. Le travail d’Habib Beye pour ses premières heures consiste surtout à discuter avec ses joueurs.

Pour cette mission hors terrain, le Franco-Sénégalais aurait sans doute apprécié l’aide de son staff technique. Sauf que l’entraîneur olympien se retrouve privé de ses adjoints. Le coach nommé par le directeur du football Medhi Benatia devait débarquer avec ses trois assistants Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza. Mais contrairement à Habib Beye, qui a reçu sa notification de licenciement du Stade Rennais mercredi, ses complices n’ont pas encore obtenu le document indispensable pour s’engager avec l’Olympique de Marseille.

Ils n’étaient donc pas à la Commanderie pour la première séance d’entraînement jeudi et n’ont pas accompagné le groupe à Brest. La situation pourrait même durer un moment puisque L’Equipe rappelle que Rennes peut envoyer la notification jusqu’à un mois après l’entretien préalable au licenciement, soit jusqu’au 12 mars. Reste à savoir s’il s’agit d’un simple oubli, ou si les Rouge et Noir s’amusent à embêter leur ancien coach critiqué pour ses envies d’ailleurs au lendemain de l’élimination à Marseille (3-0) en Coupe de France.