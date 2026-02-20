OM : Beye plombé à Brest, la vengeance de Rennes

Saka 24 ans a prolongé pour 17 M€ par an Haland est a 30M€ par an Et Chelsea va filer 60 plaques a Dembouz qui a fait 6 mois de bon , de tres bon meme dans toute sa carriere et qui a 29 ans ???????????
Surtout vu la gueule des équipes "intéressées" MDR
MDR il vous manque un zéro les meringues !!
Mais carrément, ce sont des clubs de seconde zone du championnat anglais
Je ne sais pas si rigide est le bon mot j’aurai dit stupide. Il ne saurait pas l’utiliser ? Psk Tolisso n’est plus un milieu polyvalent et du coup peut être encore plus utile remplaçant en EDF que certains remplaçants de dédé.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
INFO L'ÉQUIPE. Le nouvel entraîneur de l'OM Habib Beye va faire ses débuts à Brest, ce vendredi à 20h45, en étant privé de ses adjoints, toujours bloqués par le Stade Rennais, où ils officiaient avec lui jusqu'au 9 février dernier. ➡️ l.lequipe.fr/ZcD