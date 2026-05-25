Lens : Il calme l'enflammade et avoue une terrible vérité

Le RC Lens sort d’une saison époustouflante, marquée par une deuxième place en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France. Mais Jean-Louis Leca préfère tempérer les attentes autour des Sang et Or.

Le RC Lens ne dispose toutefois pas des mêmes moyens financiers que les grandes écuries européennes. Et Jean-Louis Leca ne souhaite pas nourrir de faux espoirs chez les supporters lensois.

Lens ne vend pas du rêve mais...

Sur l’antenne de RMC, le directeur sportif du club a en effet reconnu qu’il serait difficile de faire mieux après une saison qu’il considère presque exceptionnelle :

« En 120 ans, le club n’a joué que quatre fois la Ligue des champions. Nous ne sommes pas un club habitué à la Ligue des champions. Je ne mens à personne. Je ne m’interdis pas de rêver et de performer, mais je le dis clairement : on ne fera pas mieux que cette saison.

On ne finira pas premiers et on ne gagnera pas la Coupe de France la saison prochaine. C’est très clair. Quand on est Lens, si aujourd’hui on fait progresser notre centre de formation et qu’on crée de la valeur, alors, à un moment donné, on se donnera peut-être la chance de faire encore mieux.

Nous n’avons pas un grand groupe américain qui injecte des moyens à foison. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas ambitieux. »

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Le message est donc clair : le RC Lens veut continuer à grandir sans brûler les étapes. Mais beaucoup d’observateurs estiment que les Sang et Or ont les moyens de réaliser une nouvelle belle saison et pourquoi pas de franchir la phase de ligue en Ligue des champions.

Pour cela, le club devra réussir son mercato estival, éviter de trop s’affaiblir et continuer à dénicher des profils capables d’apporter une vraie plus-value à l’effectif.