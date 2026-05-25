All : Paderborn monte en Bundesliga

Conceiçao, ça reste un entraineur qui sait gagner des titres, par contre mis à part à Porto, question stabilité je ne sais pas si c'est le candidat idéal pour l'OM
Oui enfin quand t'entraine la meilleure equipe de ton championnat c'est quand meme plus simple de gagner des titres.
NAK prit à son propre jeu...mais non ça ne passe pas...car on n'apprend pas au vieux singe comment faire la grimace!
Parce qu'ils cherchent un entraîneur je crois, pas un golfeur.
Il peut dormir ce souverain Sur ses deux oreilles serein.
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Das tut weh. Wir steigen aus der Bundesliga ab. #SCPWOB