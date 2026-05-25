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All : Paderborn monte en Bundesliga

Bundesliga25 mai , 23:11
parClaude Dautel
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Dans le match retour de barrage pour la D1 allemande, Paderborn a obtenu son ticket pour l'élite en s'imposant 2-1 ce lundi soir à domicile, après un match nul à l'aller (0-0) contre Wolfsburg. Cela faisait six ans que Paderborn n'avait plus évolué en Bundesliga.
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