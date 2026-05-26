Genesio arrive à l’OM avec un Lyonnais

L'OM fonce sur Bruno Genesio et Bruno Genesio adore ça. Les deux parties se rapprochent. L'entraineur français a toutefois une exigence très "lyonnaise" pour son staff.

L’éloignement de la piste menant à Christophe Galtier, la fin de son aventure à Lille, les pièces du puzzle menant Bruno Genesio à l’ Olympique de Marseille se mettent en place. Et cela avance à grand pas, même si cette nomination pourra difficilement se faire avant celle du directeur sportif Grégory Lorenzi. Néanmoins, le dossier s’accélère. Bruno Genesio a mis fin à son engagement au LOSC, dans un commun accord, le libérant ainsi totalement pour la saison prochaine. Cela fait de lui le grand favori pour le poste d’entraineur de l’OM, où Habib Beye est tout de même toujours en place rappelons-le.

Un OM à la sauce OL en 2026-2027 ?

Mais Bruno Genesio coche absolument toutes les cases avec cette possible arrivée pour zéro euro. Ce qui n’est pas le cas de Christophe Galtier par exemple, ou même Pierre Sage. L’entraîneur passé par Lille a déjà été contacté par Stéphane Richard. Comme le précise L’Equipe ce mardi, le fait qu’il n’ait pas d’agent a permis de faciliter les discussions directes avec le futur président de l’OM. Et selon les précisions de Mohamed Toubache-Ter, la perspective de rejoindre Marseille cet été est une grande source de motivation pour Bruno Genesio.

Il faut croire que le profil d’ancien lyonnais, dont il a été un joueur important pendant 10 ans et un entraineur marquant de la génération dorée des Lacazette, Cherki et Tolisso, ne lui fait pas d’ombre en vue d’un avenir à l’OM. Son maigre staff est d’ailleurs très connoté « OL » puisque, s’il signe à Marseille, ce sera avec Jérémie Bréchet comme adjoint souligne L’Equipe. Né et formé à Lyon, le multiple champion de France avec l’OL est revenu au club de ses débuts à la fin de sa carrière, s’occupant des U17, de la réserve puis de l'équipe première en tant qu’adjoint de Pierre Sage.

L’entraineur de 46 ans a ensuite suivi Bruno Genesio à Lille ces deux dernières années. C’est aussi un aspect rassurant pour l’OM, puisque contrairement à Roberto De Zerbi, le technicien français n’arrive pas avec 50 adjoints, et les coûts qui découlent. Pas négligeable pour un club provençal qui estime plus que jamais que Bruno Genesio est l’entraineur parfait pour la saison prochaine.