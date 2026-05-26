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Pierre Sage change d’avis, Lens stupéfait

Lens26 mai , 7:30
parGuillaume Conte
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Stupeur au RC Lens, où Pierre Sage souhaite envisager toutes les options avant d'annoncer qu'il continue l'aventure. Un départ n'est plus à écarter.
Deuxième place en Ligue 1, victoire en Coupe de France, le RC Lens ne pouvait pas espérer mieux de cette saison 2025-2026. Chez les « Sang et Or », on a le mérite d’en être bien conscient. Le directeur sportif Jean-Louis Leca a bien expliqué aux supporters qu’ils ne fallait pas s’attendre à des exploits comme ça chaque saison. Et de son côté, Pierre Sage a changé son discours en quelques heures sur son avenir, ce qui a le don d’inquiéter légitimement dans le Nord.
Après la finale de la Coupe de France, ou dimanche dernier dans Téléfoot, l’entraineur lensois avait expliqué qu’il continuerait logiquement au Racing après la très belle saison vécue, qui demande confirmation avec la belle vitrine qu’est la Ligue des Champions.

Pierre Sage avoue s'interroger

Mais ces dernières heures sur RMC, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a livré un discours bien différent, ouvrant clairement la porte à un départ en fonction de nouveaux éléments qu’il n’a pas voulu détailler.
« L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu on est sur une grosse tendance lensoise quand même », a livré, visiblement très partagé, un Pierre Sage qui ne dirait pas non à une fin d’aventure lensoise après une seule saison.
« J’ai quand même plutôt bien fonctionné cette année et j’ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment là et de ne pas décevoir. Je sais aussi qu’un départ serait une déception pour certaines personnes, c’est vraiment un sentiment mitigé. Je suis quand même très attaché aux gens de ce club. C’est pour ça que je me pose aussi beaucoup de questions », a reconnu Pierre Sage, qui sait que cette hésitation pourrait aussi être mal prise chez les supporters. Mais cette prise de parole pourrait aussi réveiller l’appétit de quelques clubs à la recherche d’un entraineur cet été.
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