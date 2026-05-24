A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

Saint-Etienne et Nice vont s'offrir le dernier duel de la saison pour aller chercher une place en Ligue 1 en vue de la saison prochaine. Les barrages vont donner leur verdict.

L’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice vont se disputer le dernier billet pour la Ligue 1. Longtemps au chaud dans les deux premières places du classement de Ligue 2 , les Verts ont craqué et se retrouvent dans la galère des barrages. Ils ont eu très chaud contre Rodez, passant aux tirs au but, et vont désormais devoir sortir Nice sur un match aller retour.

La rencontre aura aller aura lieu à Saint-Etienne, dans un chaudron qui devrait être plein à craquer. Ce match aura lieu le mardi 26 mai dans le Forez. Le coup d’envoi sera donné à 20h45. Cette affiche entre le 3e de Ligue 2 et le 16e de Ligue 1 sera diffusée sur BeIN Sports. La rencontre sera disponible sur BeIN 1.

Cette rencontre se déroulera dans un Chaudron qui portera bien son nom, et qui n’accueillera pas de supporters niçois qui plus est. Les Verts auront ainsi un avantage avec une semaine de pause après le barrage gagné contre Rodez, tandis que Nice a été battu par Lens en finale de la Coupe de France ce vendredi soir.

De plus, l’OGC Nice n’est pas certaine de pouvoir disposer de tout son effectif, en raison de problèmes de dates FIFA et d’accord avec les sélections nationales pour libérer les joueurs à l’approche de la Coupe du monde.