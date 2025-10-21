ICONSPORT_274378_0038
ASSE

Leur pire ennemi remplacé, les supporters de l'ASSE aux anges

ASSE21 oct. , 21:30
Quentin Mallet
0
L'annonce du nouveau gouvernement par Sébastien Lecornu a sonné comme une victoire pour les supporters de l'AS Saint-Etienne, cibles majeures de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Les ultras stéphanois ne pouvaient que se réjouir au moment de l'annonce d'un nouveau gouvernement. Après avoir enfin livré un gouvernement aux Français, Sébastien Lecornu a décidé de se séparer de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur, lequel a finalement été attribué à Laurent Nuñez. Une victoire pour les supporters de l'AS Saint-Etienne qui ont été largement attaqués à coups de sanctions collectives et privations de déplacement pendant de longs mois. Lors de la réception du Mans pour le compte de la 10e journée de Ligue 2, les ultras ont une nouvelle fois fait le show en tribunes tout en montrant leur réjouissance de voir leur bourreau être remplacé.

L'ASSE se réjouit du départ de Retailleau

« Faut que tu viennes pour le voir, j'peux pas te l'expliquer », lisait-on d'abord à l'entrée des joueurs, samedi soir, dans le Chaudron. Un premier tifo déployé représentant deux personnes tenant un cadre, qui précédait alors de nombreuses autres banderoles aperçues tout au long de la rencontre. « Un mandat à faire une fixette sur les Stéphanois, le bourreau des ultras est tombé avant ses proies », ou encore « Interdire des supporters qui annoncent un boycott. Le pref du 93 au service de votre sécurité. Nos impôts pour l'efficience de l'Etat français », pouvait-on lire sur ces autres banderoles plus petites.
Pour rappel, les Magic Fans et les Green Angels ont longtemps été sous la menace d'une dissolution par l'ancien ministre de l'Intérieur. Avec la non-reconduction de Bruno Retailleau à ce poste, ce sont de très nombreux supporters qui peuvent souffler, alors que le stade Geoffroy-Guichard a tenu son rang de Chaudron lors de la réception du Mans par un vaste usage d'engins pyrotechniques. Rien ne dit toutefois que le nouveau ministre sera plus clément avec les supporters de l'ASSE.
0
Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Non, le PSG ne rivalise pas avec l'OM actuel. Deux bonnes classes d'écart... Mais sur le marathon de la saison, l'OM peut nous espérer nous talonner.

PSG : Deux pénaltys en 12 minutes, Zabarnyi voit rouge !

Tout à fait ! Je me suis dit pareil. Chevalier il sort pas, catastrophique... Zabarni et chevalier ce sont les 2 points faibles du PSG

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Sur canal: "quand on voit le PSG en mode LDC avec toute l'artillerie sur le terrain on voit qu'ils n'ont pas d'adversaire en france. Pourtant y'a des débat en France pour dire que l'OM peut rivaliser avec le PSG" Réponse de Nasri: "Y'a pas de débat, le PSG ne joue pas dans la même division que l'OM. A part le Bayern, y'a personne qui peut prétendre s'assoir a la table du PSG en ce début de saison"

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Je suis globalement plutôt d'accord avec tout ce que tu dis et j'ai en effet ma part de responsabilité. Le terme de footix était peut-être en trop... J'apprécie ta franchise et le certain compromis car je pense que nous avons tout les deux raisons et tout les deux torts au final... Merci le foot ! ^^ En tout cas j'ai quand-même apprécié l'échange! Ça aurait été plus marrant et spontané autour d'une bonne bière !! Bref sans rancune et bonne chance pour la suite de la saison 😉

Dembélé veut faire cracher le PSG, la star de Canal+ applaudit

Toi tu ramènes le tien quand tu y seras disposé. Parleur là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

