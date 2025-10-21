Leur pire ennemi remplacé, les supporters de l'ASSE aux anges

L'annonce du nouveau gouvernement par Sébastien Lecornu a sonné comme une victoire pour les supporters de l'AS Saint-Etienne, cibles majeures de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Les ultras stéphanois ne pouvaient que se réjouir au moment de l'annonce d'un nouveau gouvernement. Après avoir enfin livré un gouvernement aux Français, Sébastien Lecornu a décidé de se séparer de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur, lequel a finalement été attribué à Laurent Nuñez. Une victoire pour les supporters de l' AS Saint-Etienne qui ont été largement attaqués à coups de sanctions collectives et privations de déplacement pendant de longs mois. Lors de la réception du Mans pour le compte de la 10e journée de Ligue 2, les ultras ont une nouvelle fois fait le show en tribunes tout en montrant leur réjouissance de voir leur bourreau être remplacé.

L'ASSE se réjouit du départ de Retailleau

« Faut que tu viennes pour le voir, j'peux pas te l'expliquer », lisait-on d'abord à l'entrée des joueurs, samedi soir, dans le Chaudron. Un premier tifo déployé représentant deux personnes tenant un cadre, qui précédait alors de nombreuses autres banderoles aperçues tout au long de la rencontre. « Un mandat à faire une fixette sur les Stéphanois, le bourreau des ultras est tombé avant ses proies », ou encore « Interdire des supporters qui annoncent un boycott. Le pref du 93 au service de votre sécurité. Nos impôts pour l'efficience de l'Etat français », pouvait-on lire sur ces autres banderoles plus petites.

Pour rappel, les Magic Fans et les Green Angels ont longtemps été sous la menace d'une dissolution par l'ancien ministre de l'Intérieur. Avec la non-reconduction de Bruno Retailleau à ce poste, ce sont de très nombreux supporters qui peuvent souffler, alors que le stade Geoffroy-Guichard a tenu son rang de Chaudron lors de la réception du Mans par un vaste usage d'engins pyrotechniques. Rien ne dit toutefois que le nouveau ministre sera plus clément avec les supporters de l'ASSE.