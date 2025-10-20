ASSE : Envahissement autorisé, les Stéphanois arrivent en force

Après la défaite à domicile contre Le Mans (3-2) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne ne se déplacera pas seule à Annecy samedi. Les Verts seront accompagnés par des milliers de supporters grâce à l’extension accordée au Parc des Sports. Une opportunité rapidement saisie par les Stéphanois.

Deuxième défaite consécutive à domicile pour l’AS Saint-Etienne . Déjà battus par Guingamp (3-2) avant la trêve internationale, les Verts ont cette fois subi la loi du Mans sur le même score samedi. Ces deux contre-performances en Ligue 2 n’ont évidemment pas plu au public de Geoffroy-Guichard. Mais il en faudra beaucoup plus pour inciter les supporters stéphanois à s’éloigner de leur équipe. Ils seront encore nombreux à accompagner les hommes d’Eirik Horneland lors des prochaines journées, y compris à l’extérieur.

L’AS Saint-Etienne, alertée au sujet de la forte demande de places pour ce rendez-vous, avait réclamé l’agrandissement de son parcage visiteurs à Annecy avant le match prévu samedi. « En collaboration avec le FC Annecy et la Préfecture de la Haute-Savoie, l'ASSE a obtenu un parcage élargi permettant d'accueillir près de 2500 supporters stéphanois », se réjouissait le club stéphanois vendredi dernier. Au passage, le communiqué précisait que pour compléter le parcage après la vente réservée aux groupes de supporters, une billetterie permettrait aux abonnés et aux membres Premium d’y accéder.

Ligue 2 25 octobre 2025 à 20:00 Annecy 20:00 Saint-Étienne

La vente a été lancée ce lundi matin et il n’aura fallu que 14 minutes pour distribuer tous les sièges restants ! Manifestement, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu satisfaire tous les fans intéressés par ce déplacement. Ceux qui n’ont pas obtenu le billet tant convoité pourront toujours se rabattre sur la billetterie du FC Annecy. Celle-ci vend encore des places dans le Virage Sud à l’opposé de la zone du parcage stéphanois. Le Parc des Sports pourrait donc ressembler à un mini Chaudron.