Renversée par l'équipe du Mans à Geoffroy-Guichard, samedi soir, l'AS Saint-Etienne n'est plus en position d'accéder directement en Ligue 1. Et même si la saison sera encore longue, certains commencent à craindre que cela se complique pour les Verts.

La défaite face à Guingamp avait été un premier coup de semonce pour l'ASSE, mais tout le monde pensait que la victoire à Montpellier, juste avant la trêve, avait relancé les Stéphanois. Cependant, Le Mans, qui fait son retour en Ligue 2 , a fait comprendre aux joueurs et aux dirigeants des Verts que rien ne sera facile cette saison et surtout que désormais l'équipe d'Eirik Horneland ne fait plus réellement peur. S'exprimant ce lundi dans les colonnes du Progrès , Patrick Guillou, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et dorénavant consultant de Beinsports pour le football allemand, ne masque pas ses doutes. Et surtout, il appelle les dirigeants stéphanois à faire preuve d'un peu de modestie, les récents propos de Huss Fahmy, le bras droit d'Ivan Gazidis , ayant étonné pas mal de monde.

L'ASSE doit rapidement revenir sur terre

Pour Patrick Guillou, il est urgent que certains remettent les pieds sur terre du côté de Saint-Etienne sous peine de vivre une énorme déconvenue en fin de saison. Car si l'ASSE a fait les investissements qu'il faut pour revenir en Ligue 1, tout ne sera pas un long fleuve tranquille. « À force de proposer un football 2.0, les Verts ne progressent plus. En prônant un jeu sans spontanéité ni authenticité, les écolos du pressing perdent leur âme. Trop de bugs dans le système. Pour les nostalgiques des vrais Verts, ce club plutôt que d’être aseptisé, doit sentir la passion, le cœur et le jeu. Pour « Monsieur Huss » à la tête du « Milan de la Ligue 2 », il faut vite changer de braquet (...) La start-up du Forez se structure plus vite dans les étages que sur l’aire de jeu. En haut ça brainstorme, en bas ça tâtonne », lance avec son habituelle ironie l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne qui attend plus et mieux des Verts.