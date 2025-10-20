ICONSPORT_274049_0084

« L’ASSE ne progresse plus » : Le signal d’alarme est tiré à Saint-Etienne

ASSE20 oct. , 9:00
parClaude Dautel
Renversée par l'équipe du Mans à Geoffroy-Guichard, samedi soir, l'AS Saint-Etienne n'est plus en position d'accéder directement en Ligue 1. Et même si la saison sera encore longue, certains commencent à craindre que cela se complique pour les Verts.
La défaite face à Guingamp avait été un premier coup de semonce pour l'ASSE, mais tout le monde pensait que la victoire à Montpellier, juste avant la trêve, avait relancé les Stéphanois. Cependant, Le Mans, qui fait son retour en Ligue 2, a fait comprendre aux joueurs et aux dirigeants des Verts que rien ne sera facile cette saison et surtout que désormais l'équipe d'Eirik Horneland ne fait plus réellement peur. S'exprimant ce lundi dans les colonnes du Progrès, Patrick Guillou, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et dorénavant consultant de Beinsports pour le football allemand, ne masque pas ses doutes. Et surtout, il appelle les dirigeants stéphanois à faire preuve d'un peu de modestie, les récents propos de Huss Fahmy, le bras droit d'Ivan Gazidis, ayant étonné pas mal de monde.  

L'ASSE doit rapidement revenir sur terre

Pour Patrick Guillou, il est urgent que certains remettent les pieds sur terre du côté de Saint-Etienne sous peine de vivre une énorme déconvenue en fin de saison. Car si l'ASSE a fait les investissements qu'il faut pour revenir en Ligue 1, tout ne sera pas un long fleuve tranquille. « À force de proposer un football 2.0, les Verts ne progressent plus. En prônant un jeu sans spontanéité ni authenticité, les écolos du pressing perdent leur âme. Trop de bugs dans le système. Pour les nostalgiques des vrais Verts, ce club plutôt que d’être aseptisé, doit sentir la passion, le cœur et le jeu. Pour « Monsieur Huss » à la tête du « Milan de la Ligue 2 », il faut vite changer de braquet (...) La start-up du Forez se structure plus vite dans les étages que sur l’aire de jeu. En haut ça brainstorme, en bas ça tâtonne », lance avec son habituelle ironie l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne qui attend plus et mieux des Verts.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #3
D
V
D
V
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs10
V
Victoire6
M
Match nul2
D
Défaite2
Buts Marqués21
Buts Encaissés13

Matchs Récents

Tout afficher
18 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
3
Match terminé
Le MansLe Mans
04 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
MontpellierMontpellier
0
2
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
L. Stassin
9.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs9
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs9
Buts4
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L'OL a trouvé son sauveur

Je te mets juste face a tes contradictions... Les 2 derniers matchs que tu perds , tu dis toi meme que Nice et Toulouse ne merite pas, par contre quand toi tu gagnes de cette maniere contre Losc , LENS oU les sardines, tu ne le dis plus dans ce sens la.. MAUVAISE FOI QUAND TU NOUS TIENS!!

L'OL a trouvé son sauveur

ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec

L'OL a trouvé son sauveur

Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...

L'OL a trouvé son sauveur

Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant

L'OL a trouvé son sauveur

ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

