ICONSPORT_266172_0009

L'ASSE craque pour un prodige norvégien

ASSE19 oct. , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
L'AS Saint-Etienne vise une remontée rapide en Ligue 1. La direction des Verts veut anticiper au maximum les choses et a des vues sur un gardien de but de grand talent. 
L'AS Saint-Etienne ne compte pas vraiment s'éterniser en Ligue 2 suite à sa descente la saison passée. Forts de moyens conséquents, les Verts auront l'argent nécessaire pour faire quelques coups prochainement, que ce soit cet hiver ou l'été prochain lors du marché des transferts. L'ASSE a des vues sur plusieurs joueurs talentueux et ne dira pas non à la possibilité de se renforcer au poste de gardien de but. Le club du Forez pourrait bien finir par trouver son bonheur en Norvège. 

Tangvik, une nouvelle pépite à Saint-Etienne ? 

Selon les informations de Transfert Radar, l'AS Saint-Etienne a en effet des vues importantes sur Sander Tangvik. Le portier de Rosenborg est l'une des révélations de la saison en Norvège puisqu'il en est à 14 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. A 22 ans, il pourrait prochainement débarquer en France pour montrer de quoi il est capable. Encore sous contrat avec son club jusqu'en décembre 2027, Tangvik est estimé à quelque 3,5 millions d'euros. Un prix dans les cordes stéphanoises même si Rosenborg pourrait profiter de la belle forme de son gardien de but pour faire un peu grimper les enchères. 

Lire aussi

0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League
A Saint-Etienne de désormais faire ce qu'il faut pour boucler ce deal très intéressant. Car les Verts sont encore loin d'avoir validé leur remontée dans l'élite. Après 10 journées de Ligue 2, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard sont 3es avec 20 points au compteur. Il ne serait pas étonnant de voir la direction stéphanoise décider de passer à l'action cet hiver pour renforcer son effectif. Surtout que des joueurs comme Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili pourraient aller voir ailleurs, eux qui ne manquent pas de courtisans. 
0
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

ICONSPORT_255064_0188
PSG

Dembélé, très bonne nouvelle pour le PSG

Mbappe Real
Liga

Liga : Mbappé en sauveur, le Real repasse devant le Barça

Leao Milan
Serie A

Serie A : Leao installe le Milan AC sur le fauteuil de leader

Fil Info

00:00
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
23:00
Dembélé, très bonne nouvelle pour le PSG
22:57
Liga : Mbappé en sauveur, le Real repasse devant le Barça
22:43
Serie A : Leao installe le Milan AC sur le fauteuil de leader
22:40
L1 : Le LOSC ne lâche pas les leaders
22:40
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
22:00
OL : Les choix de Fonseca expliqués
21:30
20 ME pour une pépite allemande, le PSG fonce

Derniers commentaires

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Vu cette semaine charnière pour l OM avec ce gros gros déplacement a Lisbonne en LDC et après ce déplacement très chaud a Lens Ca va être déjà un tournant de la saison pour nous Profitons de cette 1ere place ( qu' on risque de perdre des la semaine prochaine ) mais 18 points en 8 matchs avec la meilleure attaque, la meilleure défense puis Greenwood le joueur le + décisif Tous les voyants sont au vert pour l énorme défi qui nous attend cette semaine. Les blessures de Medina, Gouiri, Kondo risquent d être préjudiciable mais la fougue et le talent de nos minots nous rassurent On n a pas de boule de cristal pour voir l avenir mais Vaz, Nadir et Bakola ont de très beaux jours devant eux si ils bossent bien et reste les pieds sur terre. Je pourrais rajouter le petit CJ Riley et Vermeeren qui ont leur mot a dire Cette année, on a l effectif pour jouer toutes les compétitions a fond, nos dirigeants ont fait des prouesses et tous les ingrédients sont réuni pour qu' on se régale.

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

La seule chose de clair est que vos articles sont vide Je me suis tapé une barre d en rire et de confirmer que pour un Parisien parler de foot est parler du meilleur club de France

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Vu cette semaine charnière pour l OM avec ce gros gros déplacement a Lisbonne en LDC et après ce déplacement très chaud a Lens Ca va être déjà un tournant de la saison pour nous Profitons de cette 1ere place ( qu' on risque de perdre des la semaine prochaine ) mais 18 points en 8 matchs avec la meilleure attaque, la meilleure défense puis Greenwood le joueur le + décisif Tous les voyants sont au vert pour l énorme défi qui nous attend cette semaine. Les blessures de Medina, Gouiri, Kondo risquent d être préjudiciable mais la fougue et le talent de nos minots nous rassurent On n a pas de boule de cristal pour voir l avenir mais Vaz, Nadir et Bakola ont de très beaux jours devant eux si ils bossent bien et reste les pieds sur terre. Je pourrais rajouter le petit CJ Riley et Vermeeren qui ont leur mot a dire Cette année, on a l effectif pour jouer toutes les compétitions a fond, nos dirigeants ont fait des prouesses et tous les ingrédients sont réuni pour qu' on se régale.

OM : Frank McCourt s'attaque à Donald Trump

Respect a L'Iran de s'être défendu bien comme il faut comme jamais personne a osé auparavant face au dictateur genocidaire netenyaoud L'Iran cest pas des rigolos ca fait plusieurs décennies quils forment des ingénieurs et des mathématiciens.. pas comme chez nous ou on forme des sgegs

Le PSG envoie 60 ME pour un crack de Newcastle

Ca ne remplit pas tes articles vide et le loyer que tu nous dois a être que sur les nôtres 🤣 Même avec 40 titres, tu serais collé chez nous

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading