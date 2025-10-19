L'ASSE craque pour un prodige norvégien

L'AS Saint-Etienne vise une remontée rapide en Ligue 1. La direction des Verts veut anticiper au maximum les choses et a des vues sur un gardien de but de grand talent.

L' AS Saint-Etienne ne compte pas vraiment s'éterniser en Ligue 2 suite à sa descente la saison passée. Forts de moyens conséquents, les Verts auront l'argent nécessaire pour faire quelques coups prochainement, que ce soit cet hiver ou l'été prochain lors du marché des transferts. L'ASSE a des vues sur plusieurs joueurs talentueux et ne dira pas non à la possibilité de se renforcer au poste de gardien de but. Le club du Forez pourrait bien finir par trouver son bonheur en Norvège.

Tangvik, une nouvelle pépite à Saint-Etienne ?

Selon les informations de Transfert Radar, l'AS Saint-Etienne a en effet des vues importantes sur Sander Tangvik. Le portier de Rosenborg est l'une des révélations de la saison en Norvège puisqu'il en est à 14 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. A 22 ans, il pourrait prochainement débarquer en France pour montrer de quoi il est capable. Encore sous contrat avec son club jusqu'en décembre 2027, Tangvik est estimé à quelque 3,5 millions d'euros. Un prix dans les cordes stéphanoises même si Rosenborg pourrait profiter de la belle forme de son gardien de but pour faire un peu grimper les enchères.

A Saint-Etienne de désormais faire ce qu'il faut pour boucler ce deal très intéressant. Car les Verts sont encore loin d'avoir validé leur remontée dans l'élite. Après 10 journées de Ligue 2, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard sont 3es avec 20 points au compteur. Il ne serait pas étonnant de voir la direction stéphanoise décider de passer à l'action cet hiver pour renforcer son effectif. Surtout que des joueurs comme Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili pourraient aller voir ailleurs, eux qui ne manquent pas de courtisans.