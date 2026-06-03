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Steve Ngoura

Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance

ASSE03 juin , 21:40
parHadrien Rivayrand
1
L’ASSE va devoir repartir en Ligue 2 la saison prochaine. La direction veut néanmoins réaliser un mercato ambitieux, même si certaines pistes sont compliquées à boucler.
À Saint-Étienne, la déception est toujours immense. L’échec de la mission montée en Ligue 1 a laissé des traces. Tout n’est en revanche pas à jeter, même si la direction des Verts va devoir prendre des décisions fortes sur certains dossiers. De nombreux mouvements sont en effet attendus dans le Forez.
Afin de renforcer l’effectif stéphanois, plusieurs profils sont déjà étudiés en interne. Et certains d’entre eux ont de quoi faire saliver les fans et observateurs de l’AS Saint-Étienne, à commencer par Steve Ngoura. L’attaquant du Cercle Bruges est cependant très courtisé au vu de son potentiel, et Saint-Étienne est loin d’être le seul club français intéressé.

L'AS Saint-Etienne grillé sur le fil ? 

Selon des informations relayées par Transferfeed, le RC Lens et l’AS Monaco sont en effet également dans le coup pour s’attacher les services du joueur de 21 ans. Encore sous contrat avec le club belge jusqu’en juin 2028, Ngoura est estimé à environ 3 millions d’euros. Une belle affaire pour les clubs qui suivent le dossier.
Saint-Étienne, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, manquera d’arguments pour convaincre un joueur qui souhaite évoluer au plus haut niveau.

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Sauf rebondissement, l’AS Saint-Étienne devra donc se tourner vers d’autres pistes. Ngoura, de son côté, devra peser le pour et le contre avant de rejoindre une nouvelle formation, même s’il sait que de nombreux clubs s’intéressent à lui. La saison passée avec Bruges, il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues. La perspective d’évoluer dans une équipe de Ligue 1, voire en Ligue des champions avec le RC Lens, reste très tentante pour un jeune joueur plein de talent.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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