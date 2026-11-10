Bayern Munich : Vincent Kompany a fait son retour
Le Bayern Munich a autorisé le retour de Vincent Kompany, trois semaines après son malaise en raison d’une méningite et d’un surmenage.
C’est ce qu’affirme le média allemand TZ. Hospitalisé, le Belge a été invité à prendre du repos, alors que son adjoint a géré les affaires courantes. Mais l’ancien défenseur de Manchester City n’a pas pu tenir bien longtemps loin des terrains, et a dirigé sa première séance ce mardi matin à Munich. Il est attendu sur le banc de touche contre Cologne, le 20 novembre prochain.
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Ligue 1
Saison régulière
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|-4
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|3
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|5
|4
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|-7
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|2
|2
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|-13