Bayern Munich : Vincent Kompany a fait son retour

Le Bayern Munich a autorisé le retour de Vincent Kompany, trois semaines après son malaise en raison d’une méningite et d’un surmenage.

C’est ce qu’affirme le média allemand TZ. Hospitalisé, le Belge a été invité à prendre du repos, alors que son adjoint a géré les affaires courantes. Mais l’ancien défenseur de Manchester City n’a pas pu tenir bien longtemps loin des terrains, et a dirigé sa première séance ce mardi matin à Munich. Il est attendu sur le banc de touche contre Cologne, le 20 novembre prochain.