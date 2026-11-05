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L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent

L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent

ASSE
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne et une partie de ses supporters ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP suite aux 400 fumigènes craqués pendant le match entre les Verts et Nantes. Le club a décidé de prendre les choses très au sérieux.
Les gendarmes du football professionnel français ont décidé de fermer pendant trois matchs le Kop Nord de Geoffroy-Guichard. Le Chaudron étant quasiment toujours comble, il est totalement impossible de recaser les supporters ainsi sanctionnés, et l'ASSE va donc rembourser ces derniers au prorata des places. Cependant, le club stéphanois n'a pas apprécié ce déluge de fumigènes intervenu à la fin du match contre Nantes, ce qui avait obligé l'arbitre à stopper la rencontre pendant quelques minutes. Car Kilmer Sports aurait compté près de 400 engins pyrotechniques utilisés ce soir-là par les Magic Fans, qui fêtaient leur anniversaire, et les propriétaires de l'AS Saint-Etienne considèrent que les supporters concernés ont bénéficié d'une certaine complaisance ou pire de la complicité de certains membres de l'équipe de sécurité.

L'ASSE frappe les agents de sécurité

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ASSE-Nantes : La sanction est tombée pour les supportersASSE-Nantes : La sanction est tombée pour les supporters
Résultat, le site EnVertEtContreTous révèle que la direction de l'AS Saint-Étienne a décidé de stopper immédiatement le contrat qui liait les Verts avec la société privée en charge d'assurer les contrôles et la sécurité dans le Virage Nord du Stade Geoffroy-Guichard. Le club stéphanois considère visiblement que ce soir-là, le travail de ces stadiers n'a pas été bien fait et qu'il faut que les choses soient rapidement corrigées. Parce que forcément, la fermeture de cette tribune pour trois matchs et le remboursement des abonnés auront un vrai coût financier pour l'ASSE. Ce changement de stadiers est donc une décision forte qui a pour but de ne plus permettre que les supporters puissent profiter d'une certaine proximité avec les stadiers pour entrer ce qu'ils veulent dans les tribunes, et notamment des dizaines de fumigènes.
Dès samedi, pour la réception de Laval, le Virage Nord sera entièrement fermé, ce qui est forcément dommage pour la formation de Ian Cathro qui doit se remettre dans le bon sens après la déroute de la semaine passée à Guingamp. Les Verts devront s'y faire, puisque ce sera le cas lors des deux matchs à domicile qui suivront.
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Derniers commentaires

Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac

boulleau ce qu'elle sait faire de mieux, c'est avaler de la teub....elle me debecte

OM : McCourt avait dit oui pour une recrue cet été !

Il n'aurait servi à rien en plus. Et pourquoi pas Togo Ekambi pendant qu'on y est.

Bertrand Latour et Laure Boulleau pris la main dans le sac

Venant de 2 cloportes insignifiants au mono neurone, rien d'étonnant.

Indice UEFA : La France remercie Kylian Mbappé

tu le trouves ou ton pourcentage ? parce que moi je trouve 11% pour la france et 25% en comptant les liens streaming

L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent

Claude Dautel, tu ne t'es pas demandé pourquoi il y avait des petites vagues rouges sous "les stadier" ?

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