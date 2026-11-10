Cet autre Lyonnais qui a changé le visage de l'OM

Adjoint discret de Bruno Genesio, Jérémie Bréchet a une grande part de responsabilités dans l'enchainement des bons résultats de l'OM et la gestion des jeunes joueurs.

La force tranquille de Bruno Genesio inspire le renouveau de l’OM. Malgré le mercato catastrophique pour un entraineur qui a déjà confié qu’il ne pensait pas qu’il serait impacté à ce point par la crise économique du club, la formation marseillaise a remonté la pente et se retrouve aujourd’hui encore en course en Europa League et au pied du podium en Ligue 1

Un programme spécifique pour les jeunes joueurs

La trêve de l’automne en octobre a fait un bien fou et l’équipe a pu repartir sur des bases saines, reprendre confiance contre des adversaires moins huppés et enchainer les bonnes performances. S’il a parfois été déçu par ses cadres, Bruno Genesio s’est plus appuyé sur les jeunes du club, avec un certain succès. Et cette stratégie, il la doit à Jérémy Bréchet, né et formé à Lyon, champion de France avec l’OL, et qui a été avec lui à ses débuts d’entraineur dans le Rhône, puis à Lille et désormais à l'OM.

L’ancien défenseur est chargé notamment du lien entre le groupe Pro 2, composé des jeunes de l’effectif, et de l’équipe première. A ce titre, L’Equipe souligne son rôle capital dans la gestion du début de saison pour les jeunes. Ces derniers, voyant les mauvais résultats s’enchaîner, commençaient à s’impatienter alors que la pression montait, notamment chez les supporters et sur les réseaux sociaux. Jérémie Bréchet les a calmés, les lançant dans un programme leur permettant d’être à leur pic de forme en octobre et novembre, quand l’OM aura besoin d’eux pour l’enchainement des matchs.

La recette est simple mais efficace : privilégier le temps de jeu avec la réserve plutôt que le banc de touche en Ligue 1, et travailler spécialement pour une montée en puissance à l’automne. En plus d’un dialogue pour expliquer que ceux qui le mériteraient auraient leur chance en toute transparence, si le comportement et le niveau de jeu affiché le permettaient. Et avec les performances des jeunes Abdallah ou Bezahaf par exemple, l’OM n’a pas été déçu par cette gestion de la part de Jérémy Bréchet.