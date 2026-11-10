Manchester United met 10 ME sur Mauricio Pochettino
Le changement d'entraineur approche à Manchester United, et les Red Devils veulent miser très gros sur Mauricio Pochettino, le sélectionneur des USA.
Les jours de Michael Carrick sont comptés en raison de la position très compliquée de Manchester United en Premier League. Le manager anglais va prendre la porte pendant la trêve internationale, et attend juste que son successeur soit nommé. Les regards se tournent de l’autre côté de l’Atlantique, puisque le board de Manchester United veut faire venir Mauricio Pochettino.
Après la bonne coupe de monde avec les USA, le sélectionneur argentin des Etats-Unis avait prolongé son contrat sur le long terme. Tout en y ajoutant une clause de 10 ME pour lui permettre de partir vers un grand club européen en cas de besoin. C’est cette clause que les Red Devils comptent activer selon l’ensemble de la presse britannique. Les discussions s’intensifient ces dernières heures, et l’ancien coach de Tottenham mais aussi du PSG, est le favori numéro 1 pour prendre place à Old Trafford. Eddie Howe, actuellement à Bournemouth, est le second choix pour le moment.
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Ligue 1
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