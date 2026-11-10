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PSG : Luis Enrique rabaisse la Ligue 1, il appelle au boycott
Luis Enrique

PSG : Luis Enrique rabaisse la Ligue 1, il appelle au boycott

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a battu Troyes le week-end dernier. Une performance qui n'a pas vraiment convaincu certains observateurs, dont Christophe Dugarry.
Le Paris Saint-Germain passera la trêve internationale en tête de la Ligue 1. Le club de la capitale s'est bien repris après un début de saison mitigé en championnat. Les champions d'Europe ont retrouvé leur rythme de croisière, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. Mais, bien souvent, le club de la capitale se montre bien plus convaincant sur la scène européenne que sur la scène nationale. Cela s'est encore vérifié ces derniers jours. Après une victoire éclatante à Villarreal, le PSG a eu davantage de mal à briller contre... Troyes. Pour Christophe Dugarry, Luis Enrique en est responsable.

Luis Enrique pointé du doigt en Ligue 1 

Sur les ondes de RMC, le consultant n'a en effet pas été tendre avec le club parisien : « Voir le PSG jouer à ce niveau, en Ligue 1, pose problème. Tout ce que dit Enrique, c'est parole d'évangile, on ne peut jamais critiquer... (...) Je ne regarde plus les matchs de Paris, ça ne m'intéresse plus. C'est fini. (...) Je sais que le message envoyé est négatif. Ils ne font même pas semblant de jouer. (...) Il n'arrive pas à motiver les joueurs pour la Ligue 1. Le PSG doit faire mieux. Ils sont dans la gestion, mais ils doivent proposer autre chose. »

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Diminué par les blessures, le PSG a récemment procédé à une large rotation de son effectif. De manière générale, le club parisien aime faire tourner lors des rencontres de Ligue 1 quand il le peut. Une formule qui semble fonctionner, alors que le Paris Saint-Germain a remporté les deux dernières Ligues des champions et aspire à en décrocher une troisième, malgré les critiques dont il fait l'objet récemment.
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