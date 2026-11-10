Violences en U17, le coup de sang de l’OL





Le match entre Grenoble et l’OL n’a pas pu aller à son terme le week-end dernier dans le championnat national U17.

Des incidents ont eu lieu autour du terrain, avec des « supporters » grenoblois qui ont cherché à en découdre et sont venus armés pour agresser et menacer les joueurs lyonnais et leurs accompagnants. Cela a débouché sur l’arrêt du match et l’intervention des forces de police pour ramener le calme et permettre aux Lyonnais de quitter le stade.

Après le communiqué de Grenoble dénonçant ces comportements et assurant qu’ils n’avaient rien à voir avec le club et ses valeurs, l’OL a pris la parole ce mardi matin.

« Ces agissements d’une extrême gravité ne sauraient être tolérés dans le football. Le club a immédiatement mobilisé ses équipes juridiques et son avocat pour accompagner les victimes dans leurs démarches et engager des poursuites judiciaires. Considérant que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies par les organisateurs de la rencontre et que l’intégrité des joueurs et du staff de son Academy a été compromise, l’Olympique Lyonnais va également interpeller la Fédération Française de Football qui, en tant qu'organisatrice de la compétition, devra en tirer toutes les conséquences tant disciplinaires que juridiques et sécuritaires. Le club rappelle qu’il condamne fermement toute forme de violence et activera tous les dispositifs et mesures nécessaires pour préserver l’intégrité physique et psychologique de ses jeunes et de ses éducateurs. L’Academy tient par ailleurs à remercier les familles présentes sur place pour leur soutien précieux dans la gestion de ces incidents. Ces comportements haineux et violents n’ont pas leur place dans le football, ni dans le sport en général. Il est urgent que les instances du football français se mobilisent pour garantir la sécurité autour des terrains et protéger la pratique sportive de nos jeunes », a souligné l’OL, qui demande des sanctions exemplaires après ces incidents, qui auraient pu déboucher sur des conséquences graves.