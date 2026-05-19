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L'ASSE veut recruter en Ligue 1 pour remplacer Larsonneur

ASSE19 mai , 10:30
parCorentin Facy
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L’ASSE a des doutes sur l’identité de son gardien titulaire pour la saison prochaine. Gautier Larsonneur ne fait pas l’unanimité en interne, et les Verts prospectent en Ligue 1 pour lui trouver un successeur.
En dépit de son statut de titulaire et de capitaine cette saison, Gautier Larsonneur peine à faire l’unanimité à l’AS Saint-Etienne. L’ancien Brestois est capable du pire comme du meilleur, et les Verts ont bien conscience qu’ils ont besoin d’un gardien plus régulier, mais aussi plus jeune afin de préparer sereinement l’avenir. En ce sens, la direction stéphanoise épluche actuellement plusieurs profils et ne s’interdit pas de recruter un nouveau joueur à ce poste lors du prochain mercato, que l’ASSE évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine.
Selon les informations du site En Vert et contre Tous, un gardien de Toulouse a notamment tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement des Verts. Prêté à Dunkerque cette saison, le tout jeune Mathys Niflore (19 ans) ne laisse pas la direction de l’ASSE insensible. Il faut dire qu’au sein du club nordiste, Niflore a brillé en 2025-2026 avec seulement 30 buts concédés en 26 matchs et 5 clean-sheets. Jugé comme très prometteur à son poste, il « fait partie d’une short-list » de l’AS Saint-Etienne.

Mathys Niflore plaît beaucoup à l'ASSE

Nos confrères ajoutent que Loïc Perrin et les dirigeants du club forézien sont actuellement en pleine réflexion en ce qui concerne l’avenir de Gautier Larsonneur, dont le contrat expire dans deux ans (juin 2028) mais aussi au sujet de l’actuelle doublure Brice Maubleu, qui pourrait prolonger d’une saison alors que son bail expire le 30 juin prochain. Reste à savoir ce que Toulouse souhaite faire de son côté de Mathys Niflore.

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On imagine que le club de la ville rose est très satisfait du prêt de son jeune gardien du côté de Dunkerque, et souhaite en faire à terme le successeur de Guillaume Restes, au moment où ce dernier quittera le TFC. Valorisé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, Niflore pourrait être tenté de rejoindre Saint-Etienne en cas de montée des Verts en Ligue 1, si un poste de titulaire lui est promis. Le dossier sera à suivre de près, tout en sachant que le Toulousain n’est pas le seul gardien apprécié par l’ASSE dans l’optique de la saison prochaine.
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Le problème des clubs Français avec le troisième tour préliminaire, et les barrages c'est peut être la préparation non ? Parce que , je veux bien que ce soit de bons clubs mais quand même rien à voir avec le niveau de la CL Donc si on veut jouer la champion's , il faut peut être se préparer pour jouer les barrages au même niveau

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et mr brun le lionceau il a acheter le pitalugue a escarte figue

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Voilà le raisonnement typique bas du front. "Genesio ne serait pas capable de supporter le contexte marseillais". Confusion entre personnalité posée en apparence et grosse force de caractere vu son pedigree. De Sampaoli à Gasset en passant par Tudor, de Zerbi etc, aucune personnalité ne peut s'épanouir dans ce club vérolé de l'intérieur. TOUS passent pour des chèvres pour une raison ou pour une autre. Ses origines lyonnaises lui reviendront à la gueule au premier faux pas.

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard

Mec ton club à fumé 10 entraîneurs sous Longoria, de Sampaoli à Gasset, toute la gamme de personnalités est passée en revue et tu fais la fine bouche sur un mec qui a des references. T'as vu la gueule de ton club aujourd'hui ? Vous méritez un will still. Et arrêtez avec votre légende du contexte marseillais, soit disant exigent je sais pas quoi. Des teubé qui se voient encore sur le toit de l'Europe, qui prennent leur club pour la crème de la crème... Redescendez.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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