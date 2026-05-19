L'ASSE veut recruter en Ligue 1 pour remplacer Larsonneur

L’ASSE a des doutes sur l’identité de son gardien titulaire pour la saison prochaine. Gautier Larsonneur ne fait pas l’unanimité en interne, et les Verts prospectent en Ligue 1 pour lui trouver un successeur.

En dépit de son statut de titulaire et de capitaine cette saison, Gautier Larsonneur peine à faire l’unanimité à l’AS Saint-Etienne . L’ancien Brestois est capable du pire comme du meilleur, et les Verts ont bien conscience qu’ils ont besoin d’un gardien plus régulier, mais aussi plus jeune afin de préparer sereinement l’avenir. En ce sens, la direction stéphanoise épluche actuellement plusieurs profils et ne s’interdit pas de recruter un nouveau joueur à ce poste lors du prochain mercato , que l’ASSE évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine.

Selon les informations du site En Vert et contre Tous, un gardien de Toulouse a notamment tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement des Verts. Prêté à Dunkerque cette saison, le tout jeune Mathys Niflore (19 ans) ne laisse pas la direction de l’ASSE insensible. Il faut dire qu’au sein du club nordiste, Niflore a brillé en 2025-2026 avec seulement 30 buts concédés en 26 matchs et 5 clean-sheets. Jugé comme très prometteur à son poste, il « fait partie d’une short-list » de l’AS Saint-Etienne.

Mathys Niflore plaît beaucoup à l'ASSE

Nos confrères ajoutent que Loïc Perrin et les dirigeants du club forézien sont actuellement en pleine réflexion en ce qui concerne l’avenir de Gautier Larsonneur, dont le contrat expire dans deux ans (juin 2028) mais aussi au sujet de l’actuelle doublure Brice Maubleu, qui pourrait prolonger d’une saison alors que son bail expire le 30 juin prochain. Reste à savoir ce que Toulouse souhaite faire de son côté de Mathys Niflore.