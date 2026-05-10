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ASSE : Larsonneur, le mystère qui inquiète Sainté

ASSE10 mai , 16:30
parNathan Hanini
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Malgré une victoire face à Amiens lors de la dernière journée, l’ASSE devra passer par les play-offs et le barrage pour espérer retrouver la Ligue 1. Les Verts devront faire les comptes au niveau des pépins physiques, notamment concernant leur gardien Gautier Larsonneur.
L’AS Saint-Etienne n’avait plus son destin entre ses pieds ce samedi soir. Les Verts seront donc en barrage pour tenter de retrouver la Ligue 1 un an après l’avoir quitté. Malgré une nette victoire face à la lanterne rouge Amiens (5-0), les hommes de Philippe Montanier restent troisièmes après le succès (pas encore entériné) du Mans à Bastia. Le club du Forez devra donc affronter le vainqueur de la rencontre entre le Red Star et Rodez puis se frotter au seizième de Ligue 1 (actuellement Auxerre). Une interrogation subsiste du côté de l’ASSE, qui sera le gardien titulaire pour cette fin de saison ? Blessé au genou il y a quelques semaines, Gautier Larsonneur reste en délicatesse. Le portier et capitaine de Saint-Etienne a donc laissé sa place à Brice Maubleu ce samedi soir. Mais si certains supporters souhaitent que l’ancien Grenoblois passe devant dans la hiérarchie pour le play-off, la place de Larsonneur n’est pas discutée en interne.

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Larsonneur reste incertain

En zone mixte après la rencontre, il n’a pas caché sa déception dans la course à la deuxième place, mais il reste lucide sur sa place au sein de l’effectif stéphanois. « Mais ça va nous passer, le match arrive rapidement la semaine prochaine. Je me sentais bien, après c'est aussi mon rôle, je suis deuxième gardien, la hiérarchie est établie. Le numéro 1, quand il revient, il joue, c'est clair, ce n'est pas compliqué, » souligne-t-il. De son côté, Gautier Larsonneur ne sait pas encore s’il sera de retour pour le play-off vendredi prochain à 20h30. Après la rencontre, Philippe Montanier a donné des nouvelles de son portier. « Il a toujours une plaie sur son genou gonflé. Il est gêné lors des flexions, en tout cas trop gêné pour jouer dans les buts. […] On verra comment cela évolue, impossible à dire pour la semaine prochaine, » explique le technicien français. Les Verts ont désormais une semaine pour bien se préparer.
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stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
67322147623329
3
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60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
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Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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