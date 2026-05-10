ASSE : Larsonneur, le mystère qui inquiète Sainté

Malgré une victoire face à Amiens lors de la dernière journée, l’ASSE devra passer par les play-offs et le barrage pour espérer retrouver la Ligue 1. Les Verts devront faire les comptes au niveau des pépins physiques, notamment concernant leur gardien Gautier Larsonneur.

L’AS Saint-Etienne n’avait plus son destin entre ses pieds ce samedi soir. Les Verts seront donc en barrage pour tenter de retrouver la Ligue 1 un an après l’avoir quitté. Malgré une nette victoire face à la lanterne rouge Amiens (5-0), les hommes de Philippe Montanier restent troisièmes après le succès (pas encore entériné) du Mans à Bastia. Le club du Forez devra donc affronter le vainqueur de la rencontre entre le Red Star et Rodez puis se frotter au seizième de Ligue 1 (actuellement Auxerre). Une interrogation subsiste du côté de l’ ASSE , qui sera le gardien titulaire pour cette fin de saison ? Blessé au genou il y a quelques semaines, Gautier Larsonneur reste en délicatesse. Le portier et capitaine de Saint-Etienne a donc laissé sa place à Brice Maubleu ce samedi soir. Mais si certains supporters souhaitent que l’ancien Grenoblois passe devant dans la hiérarchie pour le play-off, la place de Larsonneur n’est pas discutée en interne.

Larsonneur reste incertain

En zone mixte après la rencontre, il n’a pas caché sa déception dans la course à la deuxième place, mais il reste lucide sur sa place au sein de l’effectif stéphanois. « Mais ça va nous passer, le match arrive rapidement la semaine prochaine. Je me sentais bien, après c'est aussi mon rôle, je suis deuxième gardien, la hiérarchie est établie. Le numéro 1, quand il revient, il joue, c'est clair, ce n'est pas compliqué, » souligne-t-il. De son côté, Gautier Larsonneur ne sait pas encore s’il sera de retour pour le play-off vendredi prochain à 20h30. Après la rencontre, Philippe Montanier a donné des nouvelles de son portier. « Il a toujours une plaie sur son genou gonflé. Il est gêné lors des flexions, en tout cas trop gêné pour jouer dans les buts. […] On verra comment cela évolue, impossible à dire pour la semaine prochaine, » explique le technicien français. Les Verts ont désormais une semaine pour bien se préparer.