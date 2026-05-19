Nwaneri - Olympique de Marseille
Nwaneri - Olympique de Marseille

Deux joueurs quittent l'OM, leur carrière va décoller

OM19 mai , 11:00
parHadrien Rivayrand
3
L’Olympique de Marseille devrait connaître de nombreux mouvements cet été sur le marché des transferts. Certains joueurs jugés décevants ou en manque de temps de jeu gardent malgré tout une belle cote en Europe.
L’Olympique de Marseille vient de boucler une saison particulièrement mouvementée. Entre tensions internes, résultats irréguliers et changements à prévoir, les supporters marseillais réclament plus que jamais du renouveau. Pourtant, lors des derniers mercatos estival et hivernal, la direction phocéenne avait tenté plusieurs coups intéressants. Des joueurs prometteurs avaient notamment débarqué sous forme de prêt, comme Matt O'Riley et Ethan Nwaneri.
Le premier est désormais retourné à Brighton & Hove Albion, tandis que le second n’a jamais réussi à obtenir le temps de jeu espéré sous les couleurs marseillaises lors de la deuxième partie de saison. Deux dossiers qui ressemblent à des paris ratés pour l’OM… mais qui pourraient rapidement prendre une autre dimension ailleurs.

Dortmund passe à l'action 

Selon les informations de Sky Sports, Matt O'Riley et Ethan Nwaneri sont en effet suivis de très près par le Borussia Dortmund. Le club allemand apprécierait énormément leur profil et croirait fortement en leur potentiel. Nwaneri serait même considéré comme le successeur de Julian Brandt.
Pour ne rien arranger à la situation marseillaise, l’OM devrait également verser des primes supplémentaires à Arsenal en raison du faible temps de jeu accordé à Ethan Nwaneri durant son prêt. Le jeune talent anglais n’a disputé que 412 minutes cette saison. En plus des 1,5 million d’euros déjà déboursés pour son prêt, les dirigeants phocéens devront donc régler différents bonus prévus dans l’accord initial.

Lire aussi

OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane RichardOM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard
Une mauvaise nouvelle pour un club dont la situation financière reste fragile. D’autant que l’histoire récente de l’OM regorge de joueurs ayant explosé après leur départ de Marseille. Les dirigeants marseillais espèrent sans doute ne pas nourrir de nouveaux regrets dans les prochains mois concernant O'Riley et Nwaneri, deux profils qui n’auront finalement jamais eu l’occasion de réellement s’exprimer sous le maillot olympien.
Articles Recommandés
Diogo Costa ICONSPORT_364718_0052
PSG

Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME

ICONSPORT_366590_0008
OL

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

Richard OM ICONSPORT_364024_0395
OM

Crise financière à l'OM, McCourt avertit Stéphane Richard

ICONSPORT_366583_0484
RCSA

Valentin Barco, première recrue de Chelsea

Fil Info

19 mai , 12:40
Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME
19 mai , 12:20
Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été
19 mai , 12:00
Crise financière à l'OM, McCourt avertit Stéphane Richard
19 mai , 11:40
Valentin Barco, première recrue de Chelsea
19 mai , 11:34
Man City : Maresca successeur de Guardiola, c'est bouclé
19 mai , 11:20
TV : Pas d’accord entre Canal+ et Ligue1+, le coupable désigné
19 mai , 10:30
L'ASSE veut recruter en Ligue 1 pour remplacer Larsonneur
19 mai , 10:00
L2 : Halilhodzic propose à Kita de rester à Nantes
19 mai , 9:40
LdC : Pourquoi l'OL sera derrière Dibu Martinez et Aston Villa mercredi ?

Derniers commentaires

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

Bla... bla... bla... ! Foot01 fait transpirer son seum ! ^^

Crise financière à l'OM, McCourt avertit Stéphane Richard

Comme le disait un grand philosophe : - "le manque d'argent n'est pas un obstacle. Le manque d'idées est un obstacle" @Jean-michel Aulas

L’OL ce n’est pas l’OM, la DNCG met les choses au clair

J'ai surtout kiffer finir devant l'OM... alors qu'on nous prédisait la mort. ça ça m'a fait gicler dans mon calbut direct.

Real : Mourinho arrive, le départ de Mbappé annoncé

Bien loin du nombre de buts marqués au Réal en 1 saison.

Deschamps le déteste, Nasri balance

Deschamps est un sale con, optu et borné, et Nasri, qui est un très bon consultant à un caractère de merde. Il ne peut rien sortir de bon de cette relation.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading