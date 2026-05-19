Deux joueurs quittent l'OM, leur carrière va décoller

L’Olympique de Marseille devrait connaître de nombreux mouvements cet été sur le marché des transferts. Certains joueurs jugés décevants ou en manque de temps de jeu gardent malgré tout une belle cote en Europe.

L’ Olympique de Marseille vient de boucler une saison particulièrement mouvementée. Entre tensions internes, résultats irréguliers et changements à prévoir, les supporters marseillais réclament plus que jamais du renouveau. Pourtant, lors des derniers mercatos estival et hivernal, la direction phocéenne avait tenté plusieurs coups intéressants. Des joueurs prometteurs avaient notamment débarqué sous forme de prêt, comme Matt O'Riley et Ethan Nwaneri.

Le premier est désormais retourné à Brighton & Hove Albion, tandis que le second n’a jamais réussi à obtenir le temps de jeu espéré sous les couleurs marseillaises lors de la deuxième partie de saison. Deux dossiers qui ressemblent à des paris ratés pour l’OM… mais qui pourraient rapidement prendre une autre dimension ailleurs.

Dortmund passe à l'action

Selon les informations de Sky Sports, Matt O'Riley et Ethan Nwaneri sont en effet suivis de très près par le Borussia Dortmund. Le club allemand apprécierait énormément leur profil et croirait fortement en leur potentiel. Nwaneri serait même considéré comme le successeur de Julian Brandt.

Pour ne rien arranger à la situation marseillaise, l’OM devrait également verser des primes supplémentaires à Arsenal en raison du faible temps de jeu accordé à Ethan Nwaneri durant son prêt. Le jeune talent anglais n’a disputé que 412 minutes cette saison. En plus des 1,5 million d’euros déjà déboursés pour son prêt, les dirigeants phocéens devront donc régler différents bonus prévus dans l’accord initial.

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Une mauvaise nouvelle pour un club dont la situation financière reste fragile. D’autant que l’histoire récente de l’OM regorge de joueurs ayant explosé après leur départ de Marseille. Les dirigeants marseillais espèrent sans doute ne pas nourrir de nouveaux regrets dans les prochains mois concernant O'Riley et Nwaneri, deux profils qui n’auront finalement jamais eu l’occasion de réellement s’exprimer sous le maillot olympien.